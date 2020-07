La 127e Foire de Canton se termine et établit un nouveau mécanisme commercial en ligne

GUANGZHOU, Chine, 2 juillet 2020 /PRNewswire/ -- La 127e foire d'importation et d'exportation de Chine (Foire de Canton), qui s'est déroulée sur 10 jours, s'est conclue sur des résultats fructueux et a contribué à promouvoir le développement du commerce international ainsi qu'une plus grande ouverture commerciale dans le contexte de la pandémie de COVID-19. L'événement a attiré des acheteurs inscrits provenant d'un nombre record de 217 pays et régions.

Découvrez le communiqué de presse multicanal interactif ici : https://www.multivu.com/players/fr/8743251-127th-china-import-and-export-fair-canton-fair/

« La première Foire de Canton virtuelle a dépassé les limites de temps et d'espace pour les entreprises chinoises et internationales en matière de coopération commerciale et a grandement contribué à stabiliser la chaîne d'approvisionnement mondiale », a déclaré Xu Bing, porte-parole de la Foire de Canton et directeur général adjoint du Centre chinois du commerce extérieur.

En créant une nouvelle forme d'exposition en ligne, la 127e Foire de Canton a mis en place un mécanisme de négociation commerciale intelligent et efficace utilisant la technologie numérique.

Les plus de 25 000 exposants ont exploité un large éventail d'options de présentation, y compris des graphiques, des vidéos et de la 3D, pour exposer leurs produits, et ce, en tandem avec la présentation d'un certain nombre de premières mondiales et de produits intelligents. Les acheteurs du monde entier, après avoir visité le hall d'exposition, ont entamé des conversations avec les vendeurs sur place au sujet de commandes potentielles ou ont pris rendez-vous pour entamer une négociation.

La salle d'exposition en direct lancée lors de la foire a offert aux exposants des possibilités supplémentaires de s'engager dans des expériences interactives améliorées avec des partenaires commerciaux. Les exposants ont appliqué des solutions de diffusion en continu en direct personnalisées pour présenter et mettre en évidence leur compétitivité, par exemple en créant une salle d'exposition en réalité virtuelle ou en présentant la chaîne de production automatisée d'une usine. Les exposants avaient la possibilité de programmer leur diffusion en continu en direct en fonction du fuseau horaire du client, ce qui permettait d'optimiser l'expérience, que le client soit originaire des Amériques, d'Europe, d'Asie Pacifique, du Moyen-Orient ou d'Afrique.

La 127e Foire de Canton a également soutenu les exposants dans leur recherche d'opportunités commerciales mutuellement bénéfiques grâce à 24 événements promotionnels et 64 événements de lancement de nouveaux produits. Lors d'un des points forts de la foire, plusieurs grandes sociétés chinoises de commerce électronique ont organisé conjointement un séminaire d'informations sur l'approvisionnement qui a permis d'établir un lien avec davantage d'acheteurs en fournissant plus de détails.

En outre, le Centre de promotion du commerce et de la conception de produits équitables (PDC) de la Foire de Canton a organisé 13 séminaires à thème sur le nuage et 20 défilés de nuage au cours desquels 33 marques de mode ont présenté leurs dernières offres.

La Foire de Canton embrassera un monde plus diversifié et plus connecté en lançant sa 128e édition de la mi-octobre à la fin du mois, contribuant ainsi à promouvoir les échanges économiques multilatéraux et la coopération commerciale.

