La 129e édition de la foire de Canton prépare son retour en ligne prévu du 15 au 24 avril 2021.

La 129 e édition de la Foire de Canton correspondra à l'exposition précédente sur le plan des sections d'exposition et des catégories de produits – 50 sections d'exposition couvrant 16 grandes catégories de produits seront mises en ligne, et six thèmes principaux seront regroupés dans le pavillon international de l'exposition.

Toutes les zones d'exposition seront ouvertes simultanément le jour de l'ouverture, et couvriront l'exposition de produits, la mise en relation des fournisseurs et des approvisionnements, le commerce électronique transfrontalier et plus encore. La Foire de Canton offrira une fois de plus des services de cloud haut de gamme, y compris l'affichage de renseignements, une communication en temps réel, des rendez-vous de négociation et des activités de marketing diffusées en direct.

Afin de consolider et d'élargir les réalisations de la Chine en matière de réduction de la pauvreté, la 129e Foire de Canton consacrera une section spéciale à la revitalisation rurale afin d'aider les régions tout juste sorties de la pauvreté à ouvrir de nouveaux marchés sur la scène internationale.

« À la lumière de l'expérience d'organisation de deux expositions virtuelles, la 129e Foire de Canton optimisera davantage les fonctions de sa plateforme afin d'offrir plus de commodité et un service amélioré et de favoriser les relations commerciales fructueuses entre les exposants et les acheteurs. Afin d'aider les entreprises à réduire leurs coûts d'exploitation, la Foire continuera de renoncer aux droits d'exposition et à tous les frais pour les plateformes de commerce électronique transfrontalier qui participent simultanément à l'événement. Nous espérons que tout le monde pourra se joindre à nous en ligne pour rechercher de nouvelles occasions et favoriser le développement mutuel », a déclaré le Ministère du Commerce de la Chine.

Les quelque 25 000 exposants peuvent télécharger les renseignements sur leur entreprise et leurs produits sous forme de photos, de vidéos, en 3D, au moyen de la réalité virtuelle et autres. Les entreprises, qui doivent s'inscrire à l'avance, pourront également tirer profit des ressources de diffusion en direct afin d'appuyer leurs stratégies de marketing et de communication.

La Foire de Canton garantit la confidentialité des échanges interentreprises et permettra aux acheteurs et aux vendeurs de communiquer entre eux et de passer des commandes par l'intermédiaire d'un outil tiers de leur choix. La plateforme de la Foire de Canton proposera également des liens de vidéoconférences et de réseaux sociaux pour faciliter la communication.

L'année dernière, la 128e édition de la Foire avait accueilli des acheteurs provenant de 226 pays et régions, offrant un amalgame très diversifié d'acheteurs d'origine étrangère.

