PÉKIN, 27 juin 2022 /PRNewswire/ -- Beijing Dabeinong Science and Technology Group Co., Ltd. (« DBN »), une entreprise de haute technologie agricole, organisera la 12e cérémonie de remise des prix DBN pour la science et la technologie (« la cérémonie ») à Pékin le 28 juin, qui sera diffusée simultanément en direct , avec une centaine de sessions parallèles, à un public mondial par le biais de la plateforme mondiale d'innovation technologique agricole ( GAIN ).

Les industries du monde entier subissent une transformation numérique, et l'agriculture ne fait pas exception. Alors que l'innovation débouche sur de nouvelles percées, l'agriculture est en train d'être remodelée, ce qui rend nécessaire une coopération internationale sur l'avenir du développement et de la politique agricoles.

C'est dans cet esprit que DBN organise la cérémonie, qui réunira en ligne un million de participants du monde entier, dont des agronomes et des représentants d'organismes de recherche scientifique de premier plan. Parmi les principaux intervenants figurent le professeur Oene Oenema, le Dr Hartmut Michel, lauréat du Prix Nobel de chimie, Muhammad Yunus, lauréat du Prix Nobel de la paix, Qian qian, président du comité d'évaluation du 12e Prix DBN pour la science et la technologie et académicien de l'Académie chinoise des sciences, Qiao Shiyan, vice-président du comité d'évaluation du 12e Prix DBN pour la science et la technologie et académicien de l'Académie chinoise de génie, professeur à l'Université agricole de Chine, Mme Julie-Anne Nichols, commissaire principale au commerce et à l'investissement du Queensland et responsable de la Grande Chine, Shao Genhuo, président de DBN, et Song Weiping, président-directeur général de DBN, qui prononceront un discours d'ouverture et concluront les sessions principales de l'événement.

Le prix Dabeinong pour la science et la technologie (prix DNB) est un prix d'entreprise approuvé par le ministère chinois de la science et de la technologie. Au cours des 23 dernières années, les 11 prix DNB précédents ont reçu 2 804 projets appliqués pour un montant total de 38,91 millions de yuans. 409 experts (dont 16 académiciens) ont remporté le prix DBN. Le 12e prix Dabeinong pour la science et la technologie est doté d'une prime totale de 10 millions de yuans. Il y a 65 projets primés, dont 3 projets de prix spéciaux, 13 projets de premier prix, 18 projets de deuxième prix et 31 projets de prix d'innovation. La cérémonie de remise des prix sera présentée par trois lauréats du prix spécial pour les reportages.

« La cérémonie est une toute nouvelle approche, car nous élevons la portée de nos échanges et de nos communications à un tout autre niveau », a déclaré le Dr Song Weiping, PDG de DBN Group. « Nous espérons que cette plateforme pourra servir de base à la coopération internationale dans le domaine de la science et de la technologie agricoles, en éliminant les obstacles à la collaboration et à l'innovation. »

Animé par une vision globale, DBN a établi des partenariats avec des institutions de calibre mondial. Dans le domaine de la biotechnologie des cultures, il s'est associé à Performance Plants Inc., Stain, Evogene, Doriane et Bioceres. Dans le domaine de la technologie de reproduction, il a établi un partenariat avec l'Université d'État de Caroline du Nord, le Centre canadien pour l'amélioration des porcs, l'AGH et l'Université de Nottingham.

Pour en savoir plus sur le lauréat et le prix DBN pour la science et la technologie, veuillez consulter le site de la plateforme mondiale d'innovation technologique agricole (GAIN) .

