La 131e Foire de Canton en ligne du 15 au 24 avril

Plus de 25 000 exposants du monde entier présenteront leurs produits dans 50 zones d'exposition réparties en 16 catégories, en plus d'une zone désignée « dynamisation rurale » pour tous les exposants des régions moins développées. Le site web officiel de la Foire de Canton présentera les expositions et les exposants, la connexion des entreprises du monde entier, les nouveaux produits, les halls d'exposition virtuels, ainsi que des services d'appui tels que la presse, les événements et les conférences.

Afin d'améliorer l'expérience des utilisateurs grâce à des connexions commerciales plus efficaces, la Foire de Canton a appliqué une optimisation continue des fonctions et des services qui facilitent et soutiennent l'interaction et les transactions commerciales entre les différentes parties afin de découvrir le potentiel du marché chinois.

La Foire lance une série d'événements promotionnels en différents formats pour promouvoir la coopération entre les entreprises mondiales et les entreprises chinoises. Des activités accrocheuses « Discover Canton Fair with Bee and Honey » (Découvrir la Foire de Canton avec des abeilles et du miel) avec 8 thèmes différents seront dévoilées pour montrer le développement de la fabrication intelligente de la Chine. Les événements comprennent également 50 activités « Trade Bridge » (pont commercial) pour lesquelles près de 20 grandes entreprises multinationales, telles que Auchan, Telos, X5 et Koper, et plus de 400 acheteurs professionnels se sont préinscrits. Parmi elles, des activités de mise en relation visant à mettre en relation des multinationales et des fabricants chinois, ainsi que des acheteurs de clusters industriels chinois clés et des marques étrangères.

Les événements inviteront également des experts d'agences de promotion du commerce international, d'associations d'entreprises, de groupes de réflexion et de fournisseurs de services commerciaux à partager leurs points de vue sur les politiques commerciales, les tendances du marché, les avantages industriels et les tendances de l'industrie, notamment un discours des experts de PwC sur l'interprétation des politiques et l'analyse du marché du RCEP, et un rapport partagé par le groupe SGS sur les derniers développements industriels à forte valeur ajoutée.

Cette Foire de Canton est gratuite pour les exposants et les plateformes de commerce électronique transfrontalier qui participent aux événements satellites. Les acheteurs peuvent trouver et partager des opportunités commerciales et rechercher un développement commun ici .

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1782621/20220407194616.jpg

SOURCE Canton Fair