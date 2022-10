La 132e Foire de Canton rassemble des produits de chauffage pour chasser le froid cet hiver

GUANGZHOU, Chine, 18 octobre 2022 /PRNewswire/ -- La 132e Foire de Canton a débuté le 15 octobre, apportant une variété de produits de chauffage qui aideront les acheteurs d'Europe et d'Amérique du Nord à chasser le froid et à rester au chaud cet hiver.

Selon les statistiques de l'Administration générale des douanes de Chine, l'UE a importé 1,29 million de couvertures électriques de Chine en juillet, soit une croissance de 150 % en glissement annuel. L'exportation totale de pompes à chaleur de la Chine au cours du premier semestre de cette année a atteint 3,62 milliards de yuans ; plus de 70 % de ces produits sont exportés vers le marché européen.

Dans le cadre du « Programme d'hiver chaud de la foire de Canton », des produits thermiques et de chauffage, notamment des chauffages commandés par appareil portable, des couvertures chauffantes, des ensembles de draps en velours et des vêtements en cachemire, ont montré le meilleur de la fabrication chinoise.

Le chauffage par convection à onduleur connecté de Foshan Shunde Big Climatic Manufacture adopte une technologie de conversion de fréquence brevetée, permettant un contrôle précis de la température de ± 1 ℃ tout en économisant 30 % d'électricité Sa technologie de chauffage brevetée de type hérisson peut augmenter le contact de l'air de 36 %, améliorant ainsi considérablement les performances de chauffage. Il est également doté d'une protection contre la surchauffe et le déversement.

La couverture chauffante du groupe Zhejiang Hualian utilise la technologie CTP pour un contrôle intelligent de la température constante et offre une performance de chauffage rapide et uniforme. La couverture chauffante tissée avec les fils chauffants à double hélice de TACHIBANA, qui ont subi un test rigoureux de 35 000 pliages et 168 heures de tests à haute température, peut être lavée en machine ou à la main.

La sous-couverture chauffante de Chengdu Rainbow Appliance Group attire également l'attention pour ses matériaux respectueux de l'environnement. Elle permet de retirer rapidement l'humidité de la literie et est équipée de 7 réglages de température.

Parmi les fabricants de produits de chauffage et de réchauffement, représentés par High Hope International Group Jiangsu Champion Holdings Ltd, High Hope Zhongding Corporation, Tianjin Huitian Aixin Handknitting Tech Co. et Raidyboer Fashion Garment Co., Ltd, des vêtements et des accessoires thermiques et de réchauffement sont présentés lors du salon en ligne, tels que des vêtements en cachemire et en soie, des vestes matelassées, des gants, des écharpes, des sous-vêtements thermiques, des coussinets chauffants et des ensembles de draps en velours.

La Foire d'importation et d'exportation de Chine, également connue sous le nom de Foire de Canton, a été créée au printemps 1957. Organisée chaque année au printemps et à l'automne à Guangzhou, il s'agit d'un événement commercial international complet qui a la plus longue histoire et la plus grande envergure en Chine. La Foire de Canton est considérée comme le baromètre ou la girouette du commerce extérieur de la Chine.

Pour plus d'informations et de possibilités, veuillez vous inscrire sur https://www.cantonfair.org.cn/en-US/register/index?utm_source=rwyx#/foreign-email.

