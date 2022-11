La 132e Foire de Canton se déroule bien et établit de nouveaux records à plusieurs niveaux

GUANGZHOU, Chine, 8 novembre 2022 /PRNewswire/ -- La 132e Foire de Canton a attiré l'attention et la participation d'exposants du monde entier, tout en se déroulant bien et en établissant plusieurs nouveaux records depuis son ouverture le 15 octobre 2022. En favorisant le réseautage entre les fournisseurs et les acheteurs, l'événement a rehaussé la qualité du commerce international. Au 24 octobre, le nombre de visiteurs sur le site officiel de la Foire de Canton a dépassé 10,4 millions et le nombre de visites a dépassé 38 millions, soit des augmentations respectives de 3,27 % et 13,75 % par rapport à la session précédente.

L'exposition élargie établit de nouveaux records à plusieurs niveaux

Cette année, l'événement a attiré 35 000 exposants, soit une hausse de 40 % par rapport à la session précédente. Parmi les exposants figuraient quelque 5 000 entreprises les mieux cotées, dont certaines des plus importantes entreprises de haute technologie de Chine et d'autres entreprises établies de longue date, soit une hausse de 5 % par rapport à l'édition précédente. Le nombre total d'expositions a également augmenté de 10 % pour atteindre plus de 3,3 millions.

En outre, l'événement a établi un nouveau record en termes de nombre de pays et de régions où se trouvent les acheteurs ; 510 000 acheteurs de 229 pays et régions s'étaient inscrits. 72 grandes multinationales ont participé à la foire, soit une augmentation de 41,18 %.

Parmi les nombreux services de soutien, le jumelage d'entreprises s'est distingué comme étant celui qui a produit le plus de résultats pour les participants

Ciblant 46 marchés clés et 26 pays de la Belt and Road, la Foire de Canton a accueilli une gamme de services d'assistance professionnelle pour des clients spécifiques dans des secteurs clés.

Grâce à une multitude de services de soutien, la Foire de Canton a promu les produits haut de gamme fabriqués en Chine en facilitant les échanges, les interactions et l'appariement précis entre les acheteurs et les fournisseurs et en les aidant à conclure des contrats. Parmi les événements et services mis en avant, citons une semaine de jumelage d'entreprises pour les principales multinationales, des activités de promotion commerciale « Dual Circulation », plus de 80 campagnes de promotion « Trade Bridge » pour les fournisseurs et les acheteurs mondiaux, un événement de promotion commerciale « Discover Canton Fair with Bee and Honey », et 200 lancements de nouveaux produits dans 7 grands secteurs.

L'événement promeut la vitalisation des zones rurales

Afin de promouvoir la croissance et le développement des secteurs ruraux, la Foire de Canton a mis en place une zone spéciale « Vitalisation rurale », attirant 933 entreprises de 21 provinces, municipalités et régions autonomes chinoises. Les exposants ont présenté 46 400 produits, dont 12 400 nouvelles offres et 9 900 solutions vertes à faibles émissions de carbone.

La plateforme en ligne de la Foire de Canton sera toujours accessible jusqu'au 15 mars 2023 et continuera à fournir des services de communication instantanée et de rapprochement commercial. Avec des heures d'ouverture prolongées, l'événement espère aider davantage les exposants du monde entier à décrocher des commandes et à exploiter des opportunités commerciales.

