La 132ème Foire de Canton ouvrira en ligne le 15 octobre avec des services à plus grande échelle et améliorés

GUANGZHOU, Chine, 7 octobre 2022 /PRNewswire/ -- La 132ème Foire d'importation et d'exportation de Chine, également connue sous le nom de Foire de Canton, ouvrira virtuellement le 15 octobre 2022. Pour mieux servir les acheteurs mondiaux, la dernière édition de la Foire de Canton élargira le nombre d'exposants, ouvrira plus longtemps et enrichira les fonctions en ligne. Tirant parti de son exposition et de ses services en ligne mis à jour, le salon fournira une plateforme de coopération commerciale pour les entreprises mondiales dans ses 50 sections d'exposition couvrant 16 catégories de produits.

35 000 exposants réunis en ligne

La 132ème Foire de Canton a élargi l'échelle de l'exposition et a inclus davantage d'entreprises exposantes de qualité. En plus des 25 000 exposants originaux, 10 000 autres ont postulé pour une exposition en ligne. Ces entreprises réunies représentent le meilleur de la fabrication chinoise, offrant divers choix aux acheteurs mondiaux. Ces 10 000 « nouveaux visages » comprennent des entreprises « petites géantes » spécialisées dans des secteurs de niche, des entreprises de haute technologie et des entreprises manufacturières à champion unique.

Temps de service prolongé

Tenue en ligne depuis sa 127ème édition en raison de la COVID-19, la plateforme en ligne de la Foire de Canton propose un affichage de 10 jours. Un autre point fort de la prochaine Foire de Canton est un temps de service plus long, y compris 10 jours pour la diffusion en direct des exposants, la prise de rendez-vous et la négociation, et 5 mois pour l'affichage en ligne, la communication instantanée, le jumelage et d'autres services. Autrement dit, les services en ligne liés à l'exposition pour la Foire de Canton seront disponibles du 15 octobre au 15 mars 2023.

Pendant ce temps, des fonctions en ligne plus améliorées mettront en vedette la prochaine Foire de Canton. Des efforts seront également déployés pour optimiser l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement et le jumelage commercial. Les fournisseurs de fret, d'entreposage et de financement sont invités à participer et à fournir une garantie aux entreprises pour achever le cycle commercial. Plus de 130 zones pilotes de commerce électronique transfrontalier et 5 plateformes de commerce électronique rejoindront également le Salon pour une synergie de divers modèles et activités commerciales.

La foire d'importation et d'exportation de Chine a été fondée au printemps 1957. Organisée à Guangzhou chaque printemps et automne en tant que plus grande exposition hors ligne au monde, elle est saluée comme le baromètre ou la girouette du commerce extérieur de la Chine.

