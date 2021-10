La 14e PhotoChina Original International Photographic Exhibition a été lancée avec succès à Guizhou Zhenyuan

ZHENYUAN, Chine, 30 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Le 29 septembre 2021, Colorful Guizhou : La cérémonie d'ouverture de la 14e exposition photographique internationale originale de PhotoChina (PhotoChina Exhibition) a été lancée avec succès dans la vieille ville de Guizhou, Zhenyuan.

Colorful Guizhou : La 14e exposition photographique internationale originale PhotoChina est organisée conjointement par le département de la publicité du comité provincial du CPC de Guizhou, China News Service et le département provincial de la culture et du tourisme de Guizhou. Elle est organisée par le comité CPC du comté de Zhenyuan, le gouvernement populaire du comté de Zhenyuan et le bureau du comité d'organisation de la PhotoChina Exhibition

« Centurial Glory, Natural Guizhou » est le thème de la 14ème PhotoChina Exhibition. L'exposition contient plus de 2000 photos et 200 vidéos dans le but d'indiquer les grands changements de la vie quotidienne des Chinois et la nouvelle image de la société de Guizhou. En outre, l'exposition organise un séminaire académique pour la jeune génération, recrée le processus de production du patrimoine culturel immatériel, construit des marchés originaux d'aliments sains et présente une exposition photographique murale intitulée « Le temps passe à Zhenyuan ».

Afin de renforcer la popularité du Guizhou auprès de la jeune génération, PhotoChina Exhibition propose un talk-show original intitulé « Narrateurs adolescents chinois et étrangers - Raconter l'histoire de la Chine (partie Guizhou) en chinois », avec l'aide du Centre d'éducation et de coopération linguistique rattaché au ministère chinois de l'éducation. Dans plus de 60 travaux photographiques et 30 courtes vidéos, des adolescents du monde entier utilisent leur créativité pour produire des contenus uniques et raconter leurs propres histoires sur le Guizhou.

Depuis 2008, la PhotoChina Exhibition est la seule exposition photographique internationale consacrée à la protection du patrimoine culturel immatériel dans le monde. Au cours des 14 dernières années, PhotoChina Exhibition a organisé plus de 500 expositions, rassemblé plus de 100 000 œuvres de photographes et d'organisations photographiques du monde entier, et organisé plus de 160 voyages d'inspiration et de communication.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.photoriginal.net.

SOURCE China News Service