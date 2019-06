La 15ava edición anual del America's Best Drivers Report® de Allstate clasifica a las ciudades estadounidenses con los conductores más seguros

"El objetivo del America's Best Drivers Report es hacer más seguras nuestras carreteras y salvar vidas", señaló Ken Rosen, director de reclamos de Allstate. "Cada uno de nosotros debe preguntarse cómo podemos aportar nuestro granito de arena en nuestra vida diaria y en nuestras comunidades. Además, el país necesita unirse para abordar las cuestiones de seguridad más urgentes, como la reconstrucción de la infraestructura vial para reducir la peligrosidad en nuestras carreteras".

Estas son las 15 ciudades estadounidenses donde se conduce de manera más segura:

Las 15 ciudades más seguras para conducir en EE. UU. del 2019 Promedio de años entre colisiones (promedio nacional: 10.57) Clasificación de 2018 1. Brownsville, Texas 14.95 1 2. Boise, Idaho 13.65 3 3. Huntsville, Alabama 13.39 4 4. Kansas City, Kansas 13.21 2 5. Laredo, Texas 13.02 6 6. Olathe, Kansas 12.66 11 7. Fort Collins, Colorado 12.60 9 8. Overland Park, Kansas 12.44 13 9. McAllen, Texas 12.42 10 10. Cape Coral, Florida 12.24 8 11. Madison, Wisconsin 12.18 5 12. Cary, North Carolina 12.02 14 13. Colorado Springs, Colorado 12.01 20 14. Port St. Lucie, Florida 11.84 12 15. Scottsdale, Arizona 11.63 16

Para conmemorar el 15avo aniversario de este informe, Allstate por primera vez estudió la cantidad de reclamos de colisión en las calles de las 15 ciudades peor posicionadas para determinar qué carreteras tienen más colisiones, según la data de Allstate. Mientras alienta a los conductores a tomar más precaución en estas "carreteras riesgosas", este estudio adicional también exhorta a los estadounidenses a abordar temas de seguridad vial relacionados con la infraestructura, las distracciones y el flujo de tránsito.iii

Las "carreteras riesgosas" de las 15 ciudades más seguras para conducir en EE. UU. del 2019 para conducir en EE. UU. 200. Baltimore, Maryland Highway 695 199. Washington, D.C. Highway 295 198. Boston, Massachusetts Route 93 197. Worcester, Massachusetts Main Street 196. Glendale, California 134 Freeway 195. Los Angeles, California 405 Freeway 194. Springfield, Massachusetts Interstate 91 193. Providence, Rhode Island Route 95 192. Alexandria, Virginia Richmond Highway 191. Oakland, California Highway 880 190. Philadelphia, Pennsylvania Roosevelt Boulevard 189. San Francisco, California Highway 101 188. Baton Rouge, Louisiana Interstate 10 187. Pasadena, California 210 Freeway 186. Hayward, California Highway 880

Cada año, Allstate y el Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) exhortan a todos los conductores a ser especialmente cuidadosos en los días previos al 4 de Julio.

"Así sea un viaje de vacaciones o un traslado diario al trabajo, la seguridad siempre debe ser una prioridad", dijo el presidente del IIHS, el Dr. David Harkey. "Los buenos conductores se abrochan sus cinturones en todos los viajes, obedecen los límites de velocidad y nunca conducen si están distraídos o afectados por algo. Si todos siguieran estas reglas, tendríamos menos accidentes, heridos y fatalidades durante el año".

Desde su defensa del uso obligatorio de cinturones de seguridad en la década de 1960 hasta su postura a favor de la inclusión de bolsas de aire en todos los vehículos en 1970, Allstate continúa siendo la voz cantante con respecto a la seguridad vial. Desde el primer America's Best Drivers Report en 2005, Allstate siempre ha enfrentado este asunto vital para la comunidad:

X the TXT ® (2009): Una campaña nacional de Allstate para crear conciencia sobre los peligros de enviar mensajes de texto mientras se conduce. En su décimo año, el programa ha resultado en millones de familias e individuos que se han comprometido a dejar sus teléfonos a un lado mientras están al volante.

(2009): Una campaña nacional de Allstate para crear conciencia sobre los peligros de enviar mensajes de texto mientras se conduce. En su décimo año, el programa ha resultado en millones de familias e individuos que se han comprometido a dejar sus teléfonos a un lado mientras están al volante. Graduated Driver Licensing Law (GDL) (2009) y Save 11 ® (2010): Allstate impulsó el programa GDL a nivel nacional para salvar un promedio de 11 vidas adolescentes diarias por accidentes de auto. La meta de reducir las víctimas adolescentes en accidentes de auto se logró en 2012 y se continúa trabajando en el programa GDL a nivel estatal.

(2009) y (2010): Allstate impulsó el programa GDL a nivel nacional para salvar un promedio de 11 vidas adolescentes diarias por accidentes de auto. La meta de reducir las víctimas adolescentes en accidentes de auto se logró en 2012 y se continúa trabajando en el programa GDL a nivel estatal. Drivewise® (2010): Allstate lanzo su innovador programa telemático en el que ofrece comentarios en tiempo real sobre los hábitos de conducción, y recompensa la conducción segura. La empresa fue la primera en ofrecer un servicio telemático en una plataforma móvil cuando se lanzó el app Drivewise en 2014. Las recompensas de Drivewise se basan en indicadores demostrados de conducción segura, que incluyen las frenadas, la velocidad, la hora del día y, en algunos estados, el millaje: cuanto más seguro conduzcas, más podrás ganar.

El America's Best Drivers Report ha evolucionado en los últimos 15 años e incluye clasificaciones estandarizadas que tienen en cuenta la densidad de población y el promedio anual de precipitaciones; y el uso de data telemática de Drivewise para analizar la correlación entre las frenadas bruscas y las colisiones. Durante ese tiempo, hubo muchas mejoras importantes tanto a escala nacional como local:

Carreteras más seguras: Las colisiones de auto en Estados Unidos disminuyeron en general, a pesar de los aumentos en 2015 y 2016. iv

Las colisiones de auto en Estados Unidos disminuyeron en general, a pesar de los aumentos en 2015 y 2016. Estabilidad: El conductor promedio en las ciudades con mejor clasificación continúa sufriendo una colisión una vez cada 15 años.

El conductor promedio en las ciudades con mejor clasificación continúa sufriendo una colisión una vez cada 15 años. Círculo de ganadores: Solo cinco ciudades han alcanzado el puesto número uno, y todas están situadas al oeste del río Mississippi : Cedar Rapids, Iowa (2005), Sioux Falls, South Dakota (2006-09, 2012), Fort Collins, Colorado (2010-11, 2013-14), Brownsville, Texas (2016, 2018-19) y Kansas City, Kansas (2015, 2017).

Solo cinco ciudades han alcanzado el puesto número uno, y todas están situadas al oeste del río : (2005), (2006-09, 2012), (2010-11, 2013-14), (2016, 2018-19) y (2015, 2017). De costa a costa: Por lo general, las ciudades mejor clasificadas tienen menor densidad de población y se sitúan al oeste de los Estados Unidos, mientras que muchas de las ciudades peor clasificadas son las más antiguas del país, lo que a menudo significa que tienen una infraestructura menos moderna.

Por lo general, las ciudades mejor clasificadas tienen menor densidad de población y se sitúan al oeste de los Estados Unidos, mientras que muchas de las ciudades peor clasificadas son las más antiguas del país, lo que a menudo significa que tienen una infraestructura menos moderna. Tendencia: La ciudad más poblada del país, New York , tiene una tendencia al alza, ya que pasó del puesto 173 en 2005 al 111 este año; y la ciudad que alcanzó el número uno en conducción segura en 2019, Brownsville, Texas , también mejoró notablemente después de clasificarse en el puesto 49 en 2005.

Es fundamental comprender los riesgos que pueden causar accidentes y afectar la seguridad de los conductores de una ciudad. Según la National Highway Traffic Safety Administration, los factores humanos evitables (como conductores ebrios, distraídos o somnolientos, el exceso de velocidad o la falta de uso de funciones de seguridad) explican el 94% de los accidentes de auto.v The Allstate Blog ofrece consejos de seguridad para los conductores y sus comunidades:

Mantén siempre la vista en la carretera, permanece alerta y minimiza las distracciones como los teléfonos celulares.

Obedece el límite de velocidad y date tiempo suficiente para llegar de forma segura a tu destino.

En cada viaje asegúrate de que todos los pasajeros tengan abrochados sus cinturones de seguridad.

Nunca conduzcas bajo efectos del alcohol o las drogas.

Deja suficiente distancia entre tu vehículo y los demás, incluyendo al cambiar de carril cuando los vehículos están estacionados al lado de la carretera. Cuanto más rápido conduzcas, más tiempo necesitarás para frenar con seguridad.

Asegúrate de tener un kit de emergencia con señales de precaución y luces de bengala y un servicio de asistencia en carretera para cuando necesites un remolque. La Asistencia en Carretera de Allstate proporciona opciones de cobertura si lo necesitas ahora, si deseas agregarlo a tu póliza de auto o si te interesa la membresía de carretera.

Visita la página web recientemente rediseñada Allstate.com/BestDriversReport para ver un mapa interactivo y los resultados completos de este año, así como data de años anteriores. Para unirte a esta campaña de conducción segura, sigue y comparte la página de Facebook Good Driving Starts Young.

i El America's Best Drivers Report® de Allstate es el resultado de un análisis en profundidad de la data de reclamos de la empresa para determinar la probabilidad de que los conductores en las 200 ciudades más pobladas de los Estados Unidos tengan un accidente automovilístico en comparación con el promedio nacional. De acuerdo con la data de reclamos de Allstate, el conductor promedio de los Estados Unidos sufre una colisión aproximadamente cada 10.57 años. Este año los investigadores de Allstate analizaron los reclamos de daños a la propiedad informados durante el período de dos años transcurrido entre enero de 2016 y diciembre de 2017. El informe define a una colisión como cualquier accidente automovilístico que tenga como resultado un reclamo por daños a la propiedad y usa data de la Oficina del Censo de los Estados Unidos para determinar cuáles son las 200 ciudades más grandes de los Estados Unidos. La data relativa a las frenadas bruscas se obtiene gracias a los clientes inscritos voluntariamente en el programa telemático Drivewise® de Allstate en los años 2016 y 2017. En la clasificación de los 200 mejores conductores, se excluyeron algunas ciudades y suburbios del análisis de frenadas bruscas por falta de data medible suficiente de Drivewise, o porque Drivewise no estaba disponible (California, North Carolina, South Carolina y Texas). Las pólizas de seguro de auto de Allstate representan aproximadamente el 10 por ciento de todas las pólizas de seguro de auto en los Estados Unidos, lo que convierte a este informe en un reflejo muy realista de lo que está sucediendo en las carreteras del país. El America's Best Drivers Report de Allstate se produce únicamente para fomentar la discusión en el país sobre la conducción segura y para aumentar la conciencia de la importancia de estar seguro y atento detrás del volante. Este informe no se usa para determinar las tarifas del seguro de auto.

Allstate encontró una correlación entre las frenadas bruscas y la frecuencia de las colisiones. Los conductores en ciudades con menos eventos de frenada brusca por cada 1,000 millas tienden a tener menos reclamos por daños a la propiedad. A nivel nacional, el conductor estadounidense promedio frenará de manera brusca 19 veces por cada 1,000 millas conducidas.

ii Insurance Institute for Highway Safety, Datos sobre accidentes fatales en 2017, https://www.iihs.org/topics/fatality-statistics/detail/yearly-snapshot

iii Para determinar las "carreteras riesgosas" se analizó la data de reclamos por colisión de Allstate con respecto a la circulación vial dentro de los límites urbanos durante el período de dos años transcurrido entre enero de 2016 y diciembre de 2017. No se analizaron las carreteras fuera de las 15 ciudades peor posicionadas en el America's Best Drivers Report de Allstate de 2019.

iv National Highway Traffic Safety Administration, Early Estimate of Motor Vehicle Traffic Fatalities in 2018

v National Highway Traffic Safety Administration, U.S. DOT Announces Steep Increase in Roadway Deaths Based on 2015 Early Estimates and Convenes First Regional Summit to Drive Traffic Safety Behavior Changes

