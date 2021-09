La 16.a Feria UE-China se celebrará en Chengdu, China, en septiembre

CHENGDU, China, 1 de septiembre de 2021 /PRNewswire/ -- La 16.a Feria UE-China se celebrará en Chengdu del 17 al 19 de septiembre de 2021. Coorganizada por la Cámara de Comercio Internacional de China (CCOIC) y la Cámara de Comercio de la Unión Europea en China (EUCCC), la Feria UE-China es una de las mayores actividades comerciales entre la UE y China.

Como una de las principales actividades de la 18.a Feria Internacional de China Occidental (WCIF), la Feria UE-China se dedica a construir una plataforma para que los participantes de China y Europa intercambien ideas y lleven a cabo conversaciones comerciales con sus homólogos. Funcionarios gubernamentales, expertos y emprendedores se reunirán en el Centro de Negocios e Innovación de Cooperación China-Europa (CCEC) este año para compartir sus puntos de vista con otros 500 asistentes sobre los temas candentes entre China y la UE, incluida la economía digital, la transición energética y el desarrollo verde urbano, inversión y servicios legales, indicación geográfica, educación vocacional, etc. El Centro de PYMES de la UE, el Instituto de Investigación de Internet de Energía de Sichuan de la Universidad de Tsinghua, el Centro de Servicios Comerciales y Legales de CCPIT y otras organizaciones organizarán conjuntamente una serie de sesiones paralelas durante el evento de tres días.

En los últimos 15 años de su desarrollo, la Feria UE-China ha atraído a más de 4.000 participantes de la UE y más de 7.600 participantes chinos, con más de 3.100 acuerdos de cooperación firmados y más de 29.000 reuniones de emparejamiento B2B organizadas.

Más allá del conocimiento y la información divulgada en la Feria, la oportunidad de reunirse cara a cara con sus contrapartes en la comunidad empresarial china será una experiencia más gratificante. Centrado en la economía digital, la fabricación inteligente, la energía, la protección del medio ambiente, el automóvil, la logística, la biomedicina y otros campos, el emparejamiento B2B, una actividad emblemática de la feria UE-China, tiene como objetivo ayudar a las empresas europeas a explorar el mercado chino.

El año pasado, China superó a Estados Unidos como el mayor socio comercial de la UE, según Eurostat, la agencia de estadísticas de la UE. Chengdu cuenta con ventajas y recursos únicos para la apertura y la cooperación. En 2020, Chengdu logró un PIB regional de 1.771.670 millones de RMB y un coste total de importación y exportación de 715.420 millones de RMB, lo que supone un aumento interanual del 22,4%. El volumen total de importación y exportación a la UE ha alcanzado el 30,1%. Chengdu sería un lugar perfecto para que las empresas europeas se desarrollaran y exploraran más el mercado chino.

Siga la cuenta oficial de WeChat "EUCHINAFAIR" para obtener más información y venga a explorar, aprender, compartir y establecer contactos con la comunidad empresarial de Europa y China este septiembre en Chengdu.

