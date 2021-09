La 16e Foire UE-Chine se tiendra à Chengdu, en Chine, en septembre prochain

CHENGDU, Chine, 1er septembre 2021 /PRNewswire/ -- La 16e Foire UE-Chine se tiendra à Chengdu du 17 au 19 septembre 2021. Co-organisée par la Chambre de commerce internationale de Chine (CCOIC) et la Chambre de commerce de l'Union européenne en Chine (EUCCC), la Foire UE-Chine est l'une des plus grandes activités commerciales entre l'UE et la Chine.

L'une des principales activités de la 18e Foire internationale de la Chine occidentale (WCIF), la Foire UE-Chine a pour but de créer une plateforme permettant aux participants de Chine et d'Europe d'échanger des idées et de mener des discussions commerciales avec leurs homologues. Cette année, des responsables gouvernementaux, des experts et des entrepreneurs se réuniront dans le centre d'affaires et d'innovation de la coopération Chine-Europe (CCEC) pour partager leurs points de vue avec les 500 autres participants sur les sujets brûlants entre la Chine et l'UE, notamment l'économie numérique, la transition énergétique et le développement urbain vert, les investissements et les services juridiques, les indications géographiques, la formation professionnelle, etc. Le Centre des PME de l'UE, l'Institut de recherche sur l'internet énergétique du Sichuan de l'Université de Tsinghua, le Centre de services commerciaux et juridiques du CCPIT et d'autres organisations co-organiseront une série de sessions parallèles au cours de cet événement de trois jours.

Au cours des 15 dernières années, la foire UE-Chine a attiré plus de 4 000 participants européens et plus de 7 600 participants chinois. Plus de 3 100 accords de coopération ont été signés et plus de 29 000 rencontres interentreprises ont été organisées.

Au-delà des connaissances et des informations diffusées lors de la foire, l'opportunité de rencontrer en personne vos homologues de la communauté d'affaires chinoise sera une expérience plus enrichissante. Axé sur l'économie numérique, la fabrication intelligente, l'énergie, la protection de l'environnement, l'automobile, la logistique, la biomédecine et d'autres domaines, le jumelage interentreprises, activité phare de la Foire UE-Chine, vise à aider les entreprises européennes à explorer le marché chinois.

L'année dernière, la Chine a dépassé les États-Unis en tant que premier partenaire commercial de l'UE, selon l'agence de statistiques européenne Eurostat. Chengdu dispose d'avantages et de ressources uniques pour l'ouverture et la coopération. En 2020, Chengdu a atteint un PIB régional de 1 771,67 milliards de RMB et un montant total d'importations et d'exportations de 715,42 milliards de RMB, soit une augmentation de 22,4 % en glissement annuel. Le volume total des importations et des exportations vers l'UE a atteint 30,1 %. Chengdu serait un endroit idéal pour les entreprises européennes pour se développer et explorer davantage le marché chinois.

