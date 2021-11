La 2000-Watt Smart Cities Association, ACTUAL et le Peace Innovation Institute s'associent pour travailler avec les villes du monde entier et accélérer leur transition vers la décarbonisation

GLASGOW, Écosse, 15 novembre 2021 /PRNewswire/ -- La 2000-Watt Smart Cities Association, ACTUAL et le Peace Innovation Institute de La Haye s'associent pour travailler avec les villes du monde entier afin de favoriser leur transition vers la décarbonisation. Au début du premier trimestre de 2022, les partenaires présenteront une première étude de cas qui servira de modèle pour les villes du monde entier.

La 2000-Watt Smart Cities Association, qui s'appuie sur l'initiative Société à 2000 watts de l'école polytechnique fédérale de Zurich déployée dans 40 sites certifiés en Suisse, présente un cadre stratégique pour la transition vers des villes intelligentes 2000 watts dans le monde entier. L'écoquartier GreenCity, à Zurich, conçu par le président de l'association Andreas Binkert, est un parfait exemple du premier écoquartier carboneutre au monde.

La plateforme ACTUAL donne les moyens aux chefs de file de toutes les industries de prendre des mesures en vue d'atteindre leurs objectifs ESG et de tracer la voie vers un véritable changement au moyen d'un ensemble d'outils numériques unique en son genre.

Le Peace Innovation Institute de La Haye, qui est le fruit d'une collaboration entre le Peace Innovation Lab à Stanford et la municipalité de La Haye, se trouve au carrefour de la conception comportementale, de la technologie, de l'innovation et des affaires. L'institut est spécialisé dans la création d'une culture axée sur l'innovation et la collaboration en enseignement au-delà des frontières.

« La mission du Peace Innovation Institute est de créer des partenariats durables grâce à son réseau mondial, et nous sommes ravis de réunir la 2000-Watt Smart Cities Association et ACTUAL », a déclaré Mark Nelson, directeur de l'innovation du Peace Innovation Institute.

« La 2000-Watt Smart Cities Association s'efforce de présenter le cadre neutre en carbone de GreenCity à Zurich comme un modèle pour inspirer d'autres villes à travers le monde. Nous sommes ravis d'entamer notre collaboration avec ACTUAL et le Peace Innovation Institute pour accomplir cette mission et démontrer les mesures concrètes que les villes peuvent prendre pour accélérer leur transition vers la décarbonisation, a déclaré Andreas Binkert, président de la 2000-Watt Smart Cities Association.

Le logiciel d'ACTUAL a favorisé le déroulement rapide de projets internationaux et nationaux, en permettant aux entreprises de planifier des scénarios rapidement et de se représenter pour la première fois les voies à suivre ayant des répercussions positives à grande échelle. Des millions de gens déménagent dans les villes chaque mois, et ACTUAL fait un travail essentiel pour en démontrer l'incidence réelle afin d'investir plus judicieusement dès maintenant. Nous sommes ravis d'amorcer notre partenariat avec la 2000-Watt Smart Cities Association et le Peace Innovation Institute pour aider les villes à respecter leurs engagements ambitieux envers la carboneutralité qui ont été annoncés lors de la COP26 », a déclaré Karthik Balakrishnan, cofondateur et président d'ACTUAL.

