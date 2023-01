La 20e édition de l'ADIHEX aura lieu en août 2023

ABU DHABI, EAU, 18 janvier 2023 /PRNewswire/ -- L'Emirates Falconers Club a annoncé que la 20e édition du salon international de la chasse et de l'équitation d'Abu Dhabi (ADIHEX) sera organisé du 23 au 29 août 2023 au Centre national des expositions d'Abu Dhabi.

La 19e édition de l'ADIHEX a connu un véritable succès et a été décrite comme l'édition la plus grandiose et la plus impressionnante. Elle a rassemblé plus de 900 exposants et marques de 58 pays, qui ont réalisé des ventes directes dépassant les 65 millions de dirhams des EAU. Par ailleurs, le nombre de visiteurs a dépassé toutes les attentes : plus de 150 000 visiteurs en 7 jours, venus découvrir et se procurer les derniers produits et innovations présentés par les exposants dans 11 secteurs de l'événement.

Les exposants, sponsors et partenaires ont reconnu à l'unanimité l'importance de participer à cet événement spécialisé, qui leur a permis de réaliser des ventes record, de partager leurs expériences, de rencontrer des partenaires et des clients, de conclure des accords solides et d'établir des relations commerciales. Ils affirment que leur participation annuelle à l'ADIHEX, le plus important salon du Moyen-Orient et d'Afrique, sera assurément et toujours au programme de leurs activités.

Les acheteurs et les visiteurs ont apprécié le niveau international de l'ADIHEX, ainsi que la diversité et la particularité des produits et innovations présentés, ses offres uniques et son atmosphère commerciale rentable, puisque les exposants ont réalisé d'importantes ventes directes au cours de leur participation.

La dernière édition du salon a accueilli 127 intervenants qui ont présenté leurs techniques, leurs compétences, leurs visions et leurs expériences professionnelles dans le cadre de 134 ateliers spécialisés qui ont représenté une source de connaissances, de sensibilisation et de moyens pour le développement des affaires. Ils ont été répartis en quatre plateformes éducatives : durabilité, activités de plein air, arts et artisanat, et lien avec la nature.

150 spectacles vivants d'oiseaux de proie, de lévriers persans et de chiens policiers ont également été organisés. Les concours artistiques, culturels et scientifiques innovants ont attiré des centaines de concurrents. Les ventes aux enchères de chameaux, de faucons et de chevaux ont été l'une des caractéristiques marquantes de l'événement et une occasion unique de côtoyer les piliers les plus importants du patrimoine et des traditions authentiques des Émirats.

Plusieurs activités B2B ont été proposées pour soutenir les PME et les start-ups en facilitant les rencontres commerciales professionnelles entre acheteurs et exposants afin de renforcer leur participation.

L'ADIHEX occupe une place de choix parmi les professionnels, les passionnés et les amateurs de chasse. L'ADIHEX a reçu la visite de leurs Altesses, de dignitaires, de marchands et de visiteurs à fort pouvoir d'achat des EAU et des pays du Conseil de coopération du Golfe, ce qui témoigne de son succès.

