La 24e Foire internationale chinoise (Guzhen) de l'éclairage (GILF) s'apprête à susciter un intérêt mondial grâce à cinq éléments clés

Développement sur le marché mondial

Accueillant 38 000 entreprises d'éclairage et d'accessoires, dont 7 739 vendeurs d'éclairages, le village de Guzhen a transformé le secteur de l'éclairage, en passant de la fabrication à l'innovation. Chaque année la GILF attire des acheteurs issus de plus de 100 pays et régions en Europe, aux États-Unis, en Asie du Sud-Est et dans d'autres régions.

Cette année, la GILF entend promouvoir la présence mondiale du village de Guzhen et favoriser le commerce extérieur.

Huit sites commerciaux lanceront le Carnaval des achats d'automne

La GILF, qui couvre plus d'1,5 million de m2, sera organisée sur le site principal du Centre des congrès et des expositions de Guzhen, ainsi que dans sept sites secondaires, et attirera plus de 2 000 exposants.

Partage et échange d'idées et d'opportunités

Outre l'intégration du commerce extérieur et des ventes internes et externes, la Foire à venir explorera les secteurs en amont et en aval ainsi que les ressources de fabrication, et réunira les machines et le traitement, les dispositifs de test, les outils, les accessoires et les pièces détachées, les matériaux ainsi que les services afin de promouvoir le développement de l'industrie 4.0

Transition originale des guides de la conception du secteur mondial de l'éclairage

La GILF entend créer une plateforme d'exposition internationale complète et haut de gamme qui mène les tendances du secteur.

Présentation de solutions et d'éclairages intelligents

Grâce à la promotion de systèmes intelligents d'IA, de l'Internet des objets, de la 5G et d'autres technologies, l'espace consacré à la présentation de solutions et d'éclairages intelligents ainsi que l'espace dédié aux éclairages extérieurs permettront de cibler les avancées révolutionnaires du secteur.

L'éclairage à des fins spécifiques répond à des besoins d'achat particuliers

Plusieurs produits d'éclairage horticole, d'éclairage des produits alimentaires frais, d'éclairage des stades, d'éclairage de scène, et d'éclairage d'urgence seront exposés dans l'espace consacré aux lampes spéciales, afin de répondre aux demandes des acheteurs en faveur de produits d'éclairage professionnels.

Application des idées de vitrines

Au sein du Huayi Plaza, site secondaire de la GILF, plusieurs salles d'exposition présentent différents types d'éclairages décoratifs. Ces salles d'exposition appliquent des idées de vitrine visant à présenter l'éclairage de manière plus éclatante.

L'espace dédié à l'éclairage extérieur répond aux nouvelles demandes en matière d'éclairage hors réseau et d'éclairage de paysage

La China International Streetlight City se focalisera sur l'éclairage extérieur, tel que les éclairages de rue LED, les éclairages de paysage et de jardins, les tous derniers éclairages solaires hors réseau, les éclairages à énergie éolienne, ainsi que les systèmes mobiles d'énergie solaire en extérieur, pour répondre aux nombreuses demandes du marché et saisir des opportunités potentielles.

Éclairage décoratif en intérieur et grand hall général

Les nouveaux styles nordiques et minimalistes, les nouveaux produits chinois et les produits modernes de luxe décontractés, les sources d'éclairage multiples ainsi que les produits d'éclairage conviviaux sont de plus en plus populaires. Le Centre d'exposition de l'éclairage Lihe, le Huayi Plaza et le Huayu Plaza exposeront plusieurs milliers de produits d'éclairage afin d'offrir aux visiteurs un carnaval de marques et de visions.

Plateforme de transaction en ligne

Grâce à Denggle.com, site Web B2B d'approvisionnement en ligne disponible toute l'année, les analyses des acheteurs mondiaux et des données précises constituent les avantages clés fournis par la GILF. Denggle.com rassemble plus de 2 800 sociétés d'éclairage à travers le monde, et fournit plus de 30 000 produits de haute qualité. Le système en ligne de recherche d'exposants permet aux acheteurs de consulter les informations relatives aux exposants, et de trouver des exposants en augmentant les opportunités d'affaires.

Foire internationale chinoise (Guzhen) de l'éclairage

La GILF demeurera fidèle à sa mission et se focalisera sur l'avenir, en poursuivant son exploration, en dirigeant le secteur de l'éclairage, en intégrant des ressources, ainsi qu'en établissant des partenariats. Nous sommes impatients de vous voir participer à ce festival d'automne !

Contact : Karmen.Wu

Tél. : +760-2235-3188

Site Web : www.denggle.com

Facebook : @guzhenlightingfair

E-mail : Karmen.Wu@glexpo.com.cn

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/943573/The_24th_China_Guzhen_International_Lighting_Fair_1.jpg

Photo -https://mma.prnewswire.com/media/943569/The_24th_China_Guzhen_International_Lighting_Fair_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/943568/The_24th_China_Guzhen_International_Lighting_Fair_3.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/943575/The_24th_China_Guzhen_International_Lighting_Fair_4.jpg

Related Links

http://www.denggle.com



SOURCE China (Guzhen) International Lighting Fair