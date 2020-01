La 2e conférence européenne annuelle sur le franchisage maître et multi-unité se tiendra à Vienne les 28 et 29 janvier 2020

Il s'agira de la toute première conférence européenne sur le franchisage maître, multi-unité et multi-marque

VIENNE et SAN JOSE, Californie, 17 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Franchise Update Media, en collaboration avec MFV/Comexposium, organisera sa 2e Conférence européenne sur le franchisage maître et multi-unité à l'hôtel Savoyen à Vienne, en Autriche, les 28 et 29 janvier 2020. Les franchisés maîtres, multi-unités et multi-marques sont invités à la conférence de deux jours qui prévoit d'aborder les problématiques et solutions communes touchant l'expansion de la franchise européenne. Cet événement est une occasion en or de réseauter avec des franchiseurs, franchisés et maîtres développeurs partageant les mêmes idées et qui sont principalement intéressés par la croissance et la création de nouvelles unités ou marques dans toute l'Europe.

« Ce rendez-vous s'inspire de notre conférence très réussie sur le franchisage multi-unité (attirant 1700 participants) qui se tient chaque printemps à Las Vegas et qui célèbrera prochainement son 20e anniversaire », a déclaré la PDG de Franchise Update Media, Therese Thilgen.

Le contenu conçu pour la conférence sera divisé en deux branches : le franchisage maître (en anglais, master franchising) et la branche du multi-unité et multi-marque. Le franchisage maître, qui est une composante essentielle de cette tendance croissante, continue d'être le principal outil des marques qui cherchent à se développer en Europe. La croissance continue des franchisés multi-unités et multi-marques à travers l'Europe sera également un thème prioritaire.

Plus de 50 conférenciers de plus de 18 pays représenteront des franchisés maîtres, des franchisés multi-unités et multi-marques d'enseignes comme McDonald's, KFC, Burger King, Orangetheory, Outback, Fastsigns, Brioche Doree et bien plus encore. Plus de 50 sponsors de plusieurs pays participeront à la conférence et seront rejoints par huit associations européennes de franchises.

Il s'agit d'un événement exclusif dont le nombre de places est limité. Pour obtenir plus d'informations, veuillez envoyer un courriel à emmfc@franchiseupdatemedia.com ou rendez-vous sur www.emmfc.com.

Franchise Update Media est un leader dans le domaine du franchisage depuis plus de 30 ans. Fondée en 1988, la société génère des opportunités de franchise en ligne et produit des sites Web éducatifs, des revues imprimées et numériques, des bulletins électroniques, des conférences annuelles et des recherches indépendantes axées sur le franchisage. Pour plus d'informations, rendez-vous sur franchising.com.

MFV Expositions rapproche des marques franchisées et des entrepreneurs depuis plus de 25 ans moyennant des expositions et des salons professionnels. En 2017, le groupe parisien Comexposium avait acquis MFV, dont le portefeuille inclut les principaux salons et conférences de franchise de MFV aux États-Unis, au Mexique et à Londres. Comexposium accueille plus de 135 événements B2B et B2C dans différents secteurs dans plus de 30 pays. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.mfvexpo.com ou www.comexposium.com.

