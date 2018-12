La 2e Conférence sur le marketing des nouveaux médias du tourisme dans le Sichuan se conclut à Ya'an

L'avenir du panda géant constituera un sujet clé dans le cadre de la relance du développement intégré de la culture et du tourisme

L'Alliance culturelle chinoise du panda géant, co-parrainée par le gouvernement municipal populaire de Ya'an, le Centre chinois de recherche et de préservation du panda géant, l'Administration du parc national du panda géant (Bureau administratif du Sichuan), l'Université normale de Chine du sud, la Presse chinoise de la géographie nationale et l'Association du tourisme dans la province du Sichuan, sous la direction du département de la province du Sichuan pour la culture et le tourisme, l'Administration du parc national du panda géant, World Wide Fund for Nature et la Société géographique de Chine, a été officiellement lancée lors de la conférence.

La fusion de la culture et du tourisme favorisera une intégration des ressources à plus grande échelle

Soutenue par 61 membres et destinée à dynamiser le développement du secteur du marketing touristique en mettant en œuvre une stratégie globale de communication multi-plateforme et multicanal, l'alliance entend établir un écosystème de marketing touristique global, incluant la participation du gouvernement, des médias, des leaders d'opinion et des secteurs du marketing et de la communication, avec pour objectif de renforcer l'image de marque des attractions touristiques de la ville, au travers d'approches de marketing professionnelles, modernes et internationales.

Compte tenu de la récente transformation qui s'opère dans le secteur élargi du tourisme, le secteur du marketing touristique culturel sera ouvert à une intégration plus rapide avec les nouveaux médias, les nouvelles technologies et les nouvelles plateformes.

« Une approche marketing multidimensionnelle combinée aux nouveaux médias est nécessaire en tant que véhicule permettant de promouvoir les ressources touristiques », a déclaré Lan Kaichi, secrétaire du Comité du parti municipal de Ya'an. Il a ajouté que l'intégration du tourisme et des nouveaux médias contribuerait à créer une nouvelle expérience intuitive, tout en améliorant également la portée et l'impact des campagnes de marketing.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/797379/Sichuan_Provincial_Department_of_Culture_and_Tourism.jpg

