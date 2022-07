La 33e édition des Golden Melody Awards a pris fin

Tanya Chua, quatre fois lauréate du prix de la meilleure chanteuse (mandarin), a établi un nouveau record au GMA. Cette année, son album DEPART a remporté quatre prix différents au GMA. Le jury a félicité DEPART pour avoir « transmis un message chaleureux et thérapeutique et fait preuve d'une production musicale de grande qualité ». Forte de 25 ans d'expérience, Tanya a déclaré dans son discours d'acceptation : « Je fais cela depuis si longtemps que je commençais à craindre que ma voix soit oubliée ou considérée comme non pertinente. J'espère continuer à avoir la même passion pour la musique et la même curiosité pour le monde. J'espère que ma musique sera toujours votre amie et votre miroir. »

Ayugo Huang, un chanteur Hakka, qui a reçu quatre prix pour Mountain Of Doom cette année, est certainement l'un des plus grands gagnants de la soirée. Le juré principal a déclaré que « Mountain Of Doom est immensément profond car il se tourne vers le passé et l'avenir, transcendant les frontières de la langue et de l'ethnicité ». Interrogé sur ces récompenses, Ayugo Huang a déclaré : « Je pense que cela signifie que je me suis bien débrouillé jusqu'à présent. Je suis fier d'avoir obtenu les prix pour moi et pour mes collègues Hakkas. L'album peut sembler un peu chargé, mais mon message était un message de gratitude.»

La 33e cérémonie des Golden Melody Awards s'est achevée sous les applaudissements d'une audience de 3 164 000 personnes. De plus, en date du 4 juillet, la 33e cérémonie GMA a totalisé 4 417 879 vues sur YouTube et a été diffusée en direct sur trois plateformes, notamment LINE TODAY, LINE MUSIC et LINE TV à plus de 3 millions de téléspectateurs. Le nombre total de visites sur les plateformes de nouveaux médias a atteint près de 7,5 millions, un record absolu ! En 2022, 173 œuvres ont concouru pour 27 prix. Le juré en chef a souligné que « la diversité et l'inclusion » étaient les valeurs fondamentales de la 33e GMA. La GMA continuera à encourager tous les musiciens mandarins à faire preuve d'ouverture d'esprit.

