La 44e Foire de Jinhan pour la maison et les cadeaux adopte un format hybride : en présentiel et en ligne

La Foire de Jinhan se tiendra sur une superficie de 85 000 ㎡. Comme d'habitude, elle couvrira 9 catégories de produits pour la décoration intérieure et les cadeaux. Première plateforme de Chine, la Foire rassemble 900 fabricants chinois. Les acheteurs bénéficieront de prix compétitifs et d'un design de pointe.

L'exposition en ligne continuera à se dérouler selon un format en trois phases, chacune durant quatre jours. Elle sera accessible via i.jinhanfair.com. La Foire comprendra une série de réunions virtuelles personnalisées sur l'approvisionnement, permettant aux acheteurs mondiaux de discuter en personne, facilement et efficacement, avec des fabricants chinois sélectionnés. La saison dernière, plus de 50 séances consécutives de rencontres d'approvisionnement se sont tenues en ligne avec succès.

Par le biais de ce communiqué, nous invitons cordialement les acheteurs du monde entier à participer à cet événement d'approvisionnement qui se tiendra en octobre, en ligne et hors ligne : www.jinhanfair.com.

