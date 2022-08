La 49e édition du CIFF de Guangzhou présente l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement du meuble à 50 millions de visiteurs en ligne et hors ligne

GUANGZHOU, Chine, 10 août 2022 /PRNewswire/ -- Le China International Furniture Fair (Guangzhou) (« le salon CIFF de Guangzhou »), qui a présenté la chaîne industrielle dans son ensemble en deux phases, a clôturé son 49e salon à Guangzhou le 29 juillet. L'événement a attiré 139 574 visiteurs professionnels, en plus des 50,109 millions de visiteurs de son exposition en ligne.

La plus grande plateforme commerciale du genre pour le lancement de produits, les ventes nationales et l'exportation, la 49e édition du CIFF de Guangzhou, dont le thème était « Building a beautiful home together, Building new service patterns » (bâtir de belles maisons ensemble, bâtir de nouveaux modèles de service), a présenté les dernières tendances du design dans le commerce mondial du meuble à travers plus de 2 500 exposants, huit expositions thématiques et plus de 130 conférences.

Lors du 49e CIFF, des marques de 23 pays et régions ont présenté le meilleur de l'industrie du meuble, dans des catégories telles que le mobilier d'intérieur, la décoration d'intérieur et les textiles d'intérieur, le plein air et les loisirs, les bureaux et les espaces commerciaux, ainsi que les équipements et les matières premières.

Le salon du mobilier d'intérieur, qui s'est tenu du 17 au 20 juillet, a mis en vedette de grandes entreprises, dont 70 marques de design qui n'avaient pas participé au CIFF au cours des cinq dernières années, lesquelles ont proposé de nouveaux produits et des solutions originales en mettant l'accent sur le marché national, et ont inauguré le secteur du logement chez l'habitant pour la première fois.

Le salon du bureau et du commerce, qui s'est tenu du 26 au 29 juillet, a permis aux principales entreprises du secteur de présenter des solutions innovantes et durables pour l'aménagement des espaces de travail, afin d'améliorer la productivité, le bien-être et la sécurité. Une grande partie de cette exposition était également consacrée aux espaces commerciaux publics, aux établissements de soins de santé, aux établissements pour personnes âgées et aux écoles.

Le salon CIFM/interzum Guangzhou 2022, qui s'est tenu du 26 au 29 juillet, a présenté une gamme complète de technologies et de produits semi-finis pour l'industrie du meuble. Les grandes marques internationales et chinoises de machines, de matériaux, de surfaces et de pièces ont offert une réponse convaincante aux besoins d'une industrie en croissance constante, attentive aux solutions les plus innovantes pour produire de la qualité en optimisant la production.

L'engagement de tous les participants - exposants, visiteurs et organisateurs - a permis de conclure en toute sécurité et avec succès une excellente édition du CIFF de Guangzhou, qui continuera désormais à se présenter comme une exposition intégrée en ligne et hors ligne. La plateforme sera de retour à Guangzhou du 19 au 21 mars et du 28 au 31 mars, encourageant ainsi le partage d'idées et la collaboration dans les entreprises.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site https://www.ciff-gz.com/en/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1874936/51KV_English.jpg

SOURCE China International Furniture Fair (Guangzhou)