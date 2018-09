La 4e Conférence internationale sur l'investissement touristique en Chine s'est tenue à Chengdu en Chine

La conférence est l'événement le plus important, le plus reconnu et le plus riche en contenu de la province depuis 2015. Des responsables gouvernementaux, dont Peng Qinghua, secrétaire du parti de la province du Sichuan, Fan Ruiping, membre du comité permanent du comité du parti provincial du Sichuan et secrétaire du parti de Chengdu, Gan Lin, membre du comité permanent du comité du parti provincial du Sichuan et directeur du Département de la publicité provinciale du Sichuan, Wang Minghui, membre du comité permanent du comité du parti provincial du Sichuan et secrétaire général du gouvernement provincial du Sichuan, Yang Hongbo, vice-gouverneur du gouvernement provincial du Sichuan et Luo Qiang, secrétaire adjoint du parti et maire de Chengdu l'événement, ont participé à l'événement.

La conférence a également invité des représentants et des dirigeants de plus de 170 grandes institutions de l'intèrieur et de l'extérieur de la Chine, dont World Tourism Union, Pacific Asia Travel Association, China Enterprises Investment Association, U.S.- China Association for Promotion of Economy and Trade et Pei's P&D Inc.

La conférence fait partie des efforts déployés par la province pour mettre en place une stratégie de développement diversifiée. Le tourisme contribue grandement à la promotion des investissements dans la province. Le Sichuan vise à accroître les investissements pour ses projets touristiques et à tirer parti de ses ressources touristiques abondantes. Le secteur du tourisme de la province prévoit de cibler l'aménagement de zones de démonstration offrant des services touristiques de qualité dans toute la province, y compris de nombreuses destinations touristiques gérées à l'échelle du comté, créant ainsi une grappe de l'industrie touristique de calibre mondial. En combinant des ressources culturelles et touristiques, la province vise à devenir rapidement une destination touristique de premier plan dans le monde.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/738618/The_4th_China_Sichuan_International_Tourism_Investment_Conference.jpg