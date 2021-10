La 4e Conférence mondiale sur la cuisine du Sichuan (World Sichuan Cuisine Conference), le Festival international de l'alimentation de Chengdu 2021 (2021 International Food Festival of Chengdu) et la 9e Expo Pixian Douban (Pixian Douban Expo) débutent à Chengdu

CHENGDU, Chine, 19 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Le 18 octobre, la 4e Conférence mondiale sur la cuisine du Sichuan (World Sichuan Cuisine Conference), organisée conjointement par le gouvernement populaire du district de Chengdu Pidu et la Fédération mondiale de l'industrie hôtelière chinoise, sur le thème « Tomber amoureux de la cuisine du Sichuan, une aventure culinaire à Pidu », a été lancée dans le district de Pidu, à Chengdu, en Chine. Le Festival international de l'alimentation de Chengdu 2021 (2021 International Food Festival of Chengdu) et la 9e Expo Pixian Douban (Pixian Douban Expo) se sont également tenus en même temps.

Avec cinq grandes sections : « Forum sur le développement de la cuisine du Sichuan », « Exposition sur l'industrie de la cuisine du Sichuan », « Concours de cuisine du Sichuan », « Expérience de la cuisine du Sichuan » et « Enquête et promotion de l'industrie », la Conférence comprenait plus de 20 activités culturelles liées à la cuisine du Sichuan, dont le Forum mondial sur le développement de la cuisine du Sichuan 2021 (2021 Global Sichuan Cuisine Development Forum) et la Publication de la Liste des opportunités urbaines.

La Conférence a attiré beaucoup d'attention de la part du secteur mondial de la restauration. Les organisations chinoises d'outre-mer de 22 pays et régions comme la France ont envoyé des lettres de félicitations ; l'Alliance mondiale du piment (WCA) (World Chilli Alliance (WCA)), les envoyés des missions étrangères de l'Australie et d'autres pays à Chengdu, les dirigeants des villes jumelées internationales, ainsi que des experts et des universitaires nationaux et étrangers sur la cuisine du Sichuan se sont réunis à Chengdu pour explorer en profondeur la culture profonde de la cuisine du Sichuan représentée par Pixian Douban et construire conjointement l'écosystème de la cuisine du Sichuan.

Lors de la Conférence, le district de Pidu a publié la première Liste des opportunités urbaines de cette année, couvrant 87 éléments comme la Pidu Intelligent Cloud City et la New Display Innovative and Intelligent Manufacturing Base dans six secteurs tels que la production intelligente, la vie intelligente, la gouvernance intelligente, l'environnement vert, la ville intelligente et le tourisme culturel, avec un investissement de RMB 142 milliards. Un certain nombre de projets clés ont fait l'objet de contrats, notamment la coopération stratégique entre la China Sichuan Cuisine Industrial City et la Zhaimen Society. Des résultats majeurs comme les Spécifications de processus pour la cuisine classique internationale du Sichuan (2021-1) (Process Specifications for Internationally Classical Sichuan Cuisine (2021-1)) ont été lancés pendant l'expo.

Pixian Douban est considéré comme « l'âme de la cuisine du Sichuan ». Ces dernières années, grâce à la marque « Pixian Douban », le district de Pidu a construit la ville industrielle de la cuisine sichuanaise de Chine - la première ville industrielle portant le nom d'une cuisine régionale et avec Pixian Douban comme noyau, a établi un système industriel mettant en vedette des assaisonnements composés et des aliments de loisirs. Le district de Pidu continuera à créer un environnement commercial international de haute qualité, avec des tractions cohérentes fournies par les projets, afin d'améliorer la fonction de la ville, de renforcer la précision des services, d'élever le potentiel de développement de l'industrie et d'accélérer la construction du « Haut lieu national de la cuisine du Sichuan (National Highland of Sichuan Cuisine) et du Centre culturel mondial de la cuisine du Sichuan (World's Sichuan Cuisine Culture Center) ».

