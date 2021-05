La 5e édition du WIC démarre à Tianjin avec des technologies de pointe éblouissantes

Wan Gang a déclaré que Tianjin avait procédé à un déploiement stratégique ces dernières années afin de faciliter la concentration des ressources haut de gamme et de multiplier les scénarios d'application dans le but de propulser un boom de l'industrie de l'intelligence artificielle de nouvelle génération et d'intégrer les technologies intelligentes dans la vie quotidienne pour le confort des citoyens locaux. Il a espéré que les scientifiques, les entrepreneurs et les professionnels de la gestion chinois dans le secteur de l'IA pourraient renforcer les échanges et la coopération multidisciplinaires et pluridisciplinaires avec leurs homologues d'autres pays afin de faire de la coopération internationale un maillon de la stratégie de développement économique à « double circulation » du pays.

Li Hongzhong a déclaré que Tianjin s'efforcera d'améliorer la capacité d'innovation scientifique et technologique et de devenir un pionnier du développement de l'IA. Tianjin donnera toute sa mesure au rôle de premier plan des entreprises en matière d'innovation, en les aidant à effectuer des recherches fondamentales et des recherches à des fins d'application et à rechercher des percées dans les technologies clés. La ville va également accélérer la construction d'infrastructures intelligentes pour stimuler le développement de l'industrie manufacturière et poursuivre la modernisation des chaînes industrielles et des chaînes d'approvisionnement locales. Elle s'efforce de mettre en place un nouvel écosystème pour le développement des technologies intelligentes et prend l'initiative d'exploiter le réseau mondial d'innovation pour renforcer la coopération avec les partenaires mondiaux en matière de R&D, de développement industriel et de projets.

Desmond Lee et Kizo Hisamoto espèrent que l'événement permettra à davantage de pays et de villes d'acquérir une meilleure compréhension de l'IA afin qu'ils puissent renforcer le soutien aux activités entrepreneuriales liées à l'IA et à l'informatique et utiliser des technologies innovantes pour améliorer la vie urbaine.

On apprend que le 5e WIC comprend 18 forums parallèles et 12 forums thématiques dirigés par des entreprises et tournant autour d'une liste de sujets brûlants tels que les perspectives de l'industrie des technologies intelligentes, la coopération approfondie dans les projets de technologies intelligentes, l'IA, la fabrication intelligente, l'économie numérique et les villes intelligentes. Le WIC comprend également une technologie intelligente de 48 000 mètres carrés, et cinq concours.

Grâce au succès du pays à contenir la Covid-19, l'exposition a été relancée. Au total, 241 entreprises et organisations présentent leurs produits et technologies. Parmi elles, on compte 24 organisations de recherche et universitaires telles que l'Académie chinoise des sciences, le National Supercomputer Center et l'université de Nankai, 45 entreprises figurant dans le classement Fortune 500 et le Top 500 chinois, dont Huawei, Tencent, CEC, CRRC Corporation Limited et Alibaba, ainsi qu'un certain nombre d'entreprises basées à Tianjin comme Didi Chuxing, 360 Security et Tianjin Port (Group) Co Ltd, et des entreprises étrangères comme Tesla Motors et Panasonic.

En outre, il y a le pavillon de Singapour, pays invité d'honneur de l'événement, et celui de Kobe, ville invitée d'honneur.

Les statistiques montrent que plus de 200 projets représentant un investissement total de 100 milliards de RMB devraient être signés au cours de l'événement. L'investissement des projets financés par le pays devrait dépasser 80 milliards de RMB, et environ 80 % des projets seront des projets de nouvelles technologies et de nouvelles entreprises de Pékin et de la province de Hebei ; l'investissement de 21 projets à investissement étranger atteindra 2,422 milliards de dollars.

