Le ministère des Océans et de la Pêche a tenu la « 5ème Conférence [email protected] Asie Pacifique » au Sejong Convention Center du 8 au 9 septembre.

La conférence a été diffusée en direct et en ligne sur une plateforme de vidéoconférence nationale pour mettre fin à la propagation de la Covid-19. Parrainée par IALA, DMA, IHO, IMO et AMSA, la conférence s'est conclue sur un grand succès avec près de 800 participants de plus de 50 pays, y compris des représentants et des experts gouvernementaux, du monde universitaire et des secteurs connexes.

Sous le thème « Mener la numérisation de l'industrie maritime », la conférence a porté sur △la transformation numérique maritime pour la décarbonation, △la plateforme, l'informatique, △la technologie de base et la normalisation et △l'harmonisation de la transformation numérique maritime. De plus, des conférences [email protected] qui auront lieu en Europe et en Amérique du Nord ont été présentées.

Myung Rho-hun, directeur général de la Direction des affaires maritimes et de la politique de sécurité, a déclaré : « Cette conférence a été la première à être transformée en système numérique maritime. La conférence a été une grande opportunité pour établir un consensus international sur la création d'un groupe numérique maritime et de poursuivre la coopération internationale. »

Vous pouvez retrouver la conférence sur le site officiel ( https://digitalsea-ap.org/ ) en version coréenne et en version anglaise.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1625261/image.jpg

SOURCE Ministry of Oceans and Fisheries