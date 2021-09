La 5G au service de la transformation des médias

Le 30 août 2021, le forum de la convention mondiale sur la 5G, dont le thème est « accélérer et renforcer le nouveau développement de la convergence des médias », s'est tenu à Yizhuang, à Pékin. Ce forum est coparrainé par le Science and Technology Daily et le China International Publishing Group. Des invités issus des médias, du monde universitaire et de l'industrie, en Chine et à l'étranger, se sont réunis pour discuter de la manière dont la technologie 5G accélère le nouveau développement de la convergence des médias en montrant de nouveaux cas et en prédisant de nouvelles tendances.

Du Zhanyuan, président de China International Publishing Group, a déclaré que la technologie 5G devrait être utilisée pour améliorer la capacité de communication internationale, et a proposé quatre suggestions. Premièrement, le partage de la technologie 5G devrait être activement favorisé pour améliorer le bien-être commun de l'humanité. Deuxièmement, l'application de la technologie multi-scène devrait être accélérée. Troisièmement, les mécanismes compatibles avec le développement de la convergence des médias devraient être mis en place. Quatrièmement, les réalisations scientifiques et technologiques doivent être pleinement utilisées pour améliorer la capacité de communication internationale.

Li Ping, membre du CPC du ministère des sciences et de la technologie et président du Science and Technology Daily, a souligné que la convergence des médias est essentiellement un résultat inévitable du développement des sciences et de la technologie. Les médias grand public sont censés intégrer profondément les médias traditionnels et les nouveaux médias, construire une communauté de convergence médiatique et fournir des normes industrielles pour le développement futur.

Li Ping a déclaré que le Science and Technology Daily s'est intéressé de près au développement de la technologie 5G et a exprimé l'opinion de la Chine sur la scène internationale. Actuellement, les opinions internationales sur des questions telles que le traçage des virus et la sécurité numérique sont compliquées. Face à des situations intimement liées entre le connu et l'inconnu, les nouveaux médias grand public dotés des nouvelles technologies sont tenus de maintenir une position correcte et un esprit clair dans la communication internationale. Cette question deviendra un sujet d'actualité auquel chacun devra réfléchir sérieusement et répondre activement.

Pendant le discours d'ouverture, les invités ont discuté de nombreux sujets concernant la recherche scientifique future. Par exemple, où la combinaison des médias et des nouvelles technologies mènera-t-elle l'industrie des médias ? Comment les médias jouent-ils un rôle important dans la promotion de la mise en œuvre des technologies stratégiques émergentes ?

Zheng Bo, rédacteur en chef adjoint de l'Economic Daily, a déclaré qu'à l'ère de la 5G, les médias grand public devraient exprimer une opinion publique correcte en utilisant les nouvelles technologies et ne jamais se perdre. Il est très important de s'en tenir à une position politique et à un cadre de valeur corrects pour les médias. De grands efforts doivent être déployés en matière de reportages approfondis pour refléter les différents points de vue sur l'actualité et amplifier le ton dominant dans la communication publique.

Gao Jie, reporter en chef du Centre des nouveaux médias de l'agence de presse Xinhua, a présenté la pratique de la technologie 5G dans le domaine de la convergence des médias,démontrant la combinaison parfaite de l'espace virtuel et du monde réel en utilisant le contenu médiatique pour susciter l'enthousiasme des gens pour les affaires publiques.

Comment rendre l'actualité intelligente, abaisser le seuil du montage en direct et parvenir à une production rapide et efficace du contenu vidéo ? Zhang Shenyuan, directeur de produit du Centre des nouveaux médias du People's Daily, a illustré le fait qu'un plan global doit être bien conçu pour que les technologies de pointe soutiennent la convergence des médias en prenant l'exemple des outils de montage en direct.

Zhang Shilei, directeur général et rédacteur en chef de CGTN Digital, a déclaré que l'impact de la 5G et de l'IA sur le journalisme traditionnel ne devait pas être ignoré, et que la presse devait prendre l'initiative d'adopter les nouvelles technologies et d'accélérer la convergence des médias.

En ce qui concerne la promotion de la convergence des médias par la 5G, Zhang Baoan, membre du comité du parti et directeur technique du Great Wall New Media Group, a déclaré que le personnel technique et les plateformes concernées devraient prendre l'initiative de développer la convergence des médias, à savoir la convergence interne au sein d'un institut de journalisme, la convergence approfondie entre le journalisme et les affaires publiques, et la convergence interne entre les domaines d'activité de la presse.

Cui Baoguo, professeur à l'école de journalisme et de communication de l'université de Tsinghua, s'est intéressé à la relation entre la convergence des médias et le développement de l'économie numérique. « Le développement de l'économie numérique peut offrir le solide soutien technique et la garantie industrielle nécessaires à la construction d'un système de communication tous supports. La convergence des médias peut élargir l'espace de développement de l'économie numérique. Ils se renforcent et se complètent mutuellement. Il convient de jouer pleinement le rôle moteur de l'économie numérique pour promouvoir la transformation des médias traditionnels », a-t-il déclaré.

Ding Gangyi, secrétaire du comité du parti de l'école d'informatique et responsable de la discipline des performances numériques avancées de l'Institut de technologie de Pékin, a révélé les nouveaux changements apportés par la technologie de simulation numérique par le biais d'une performance artistique lors de la célébration du centenaire de la fondation du Parti communiste chinois

Liu Xiaolin, responsable des services de développement et de distribution de l'audience, PR Newswire APAC, a présenté la diffusion du contenu multimédia sous l'influence de la technologie 5G. Selon lui, le contenu vidéo a occupé la majeure partie du temps des utilisateurs dans une journée et la technologie 5G est en train de reconstruire la façon dont les gens interagissent avec le monde.

Vasily Pushkov, directeur de la coopération internationale de l'agence de presse et de la radio Spoutnik, a fait véhiculer un message à l'international selon lequel le développement de contenus diversifiés immersifs sera accéléré à l'ère de la 5G.

Des invités du secteur ont également échangé leurs points de vue sur l'impact de la technologie 5G sur le développement de la convergence des médias. M. Gao Peng, directeur principal du développement du secteur audiovisuel du département de la stratégie de Huawei, a déclaré que le nombre d'utilisateurs de vidéos en ligne en Chine a augmenté de 126 millions en mars 2020, par rapport au chiffre de fin 2018, représentant 94,1 pour cent de tous les internautes. Le marché de la vidéo nous laisse à penser qu'il regorge de potentiel.

Chen Lei, directeur marketing senior de Qualcomm, estime que la 5G a non seulement modifié l'écosystème médiatique, mais aussi accéléré la convergence des médias. Tu Jiashun, scientifique principal de NFV/SDN et porte-parole technologique de ZTE Corporation, a souligné les difficultés rencontrées par les médias traditionnels et a proposé une solution pour faire converger la technologie et les médias. Wang Qiong, directrice générale du secteur de l'administration électronique et des moyens de subsistance de l'équipe WeCom du groupe WeChat de Tencent, a présenté des exemples de produits numériques à l'ère de la 5G et ses références pour le développement des médias à l'avenir.

Xu Zhilong, rédacteur en chef du Science and Technology Daily, qui a présidé le forum, a partagé son point de vue sur la relation entre la technologie 5G et le développement des médias. Premièrement, la 5G a changé le développement des médias de la théorie à la pratique, et des changements plus radicaux se produiront à l'avenir. Deuxièmement, la technologie 5G possède un énorme potentiel de développement. Son application actuelle ne représente que la pointe de l'iceberg et il existe davantage de domaines à explorer. Troisièmement, la contribution de la 5G dans le développement de la convergence des médias est à la fois directe et indirecte. Il convient d'accorder une plus grande attention à la contribution indirecte. À l'avenir, la question de savoir comment la 5G favorise le développement de la convergence des médias est non seulement un sujet très important, mais aussi un sujet qui mérite une discussion plus approfondie.

