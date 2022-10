La 5G mène la danse

BANGKOK, 26 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Le 13e Forum mondial du haut débit mobile (MBBF) de Huawei a démarré aujourd'hui à Bangkok avec un discours liminaire du président tournant de la société, Ken Hu.

« La 5G s'est développée plus rapidement que toute autre génération précédente de technologie mobile », a commencé Ken Hu. « En seulement trois ans, nous avons constaté de solides progrès dans le déploiement de réseaux, les services aux consommateurs et les applications industrielles. »

Ken Hu speaking at MBBF 2022

« La 5G est sur la voie rapide », a-t-il poursuivi, « et nous devrions tous être fiers des progrès accomplis. Mais nous pouvons faire plus pour maximiser sa valeur. Nous devons travailler ensemble pour libérer pleinement la puissance des réseaux 5G et nous étendre à des services tels que le cloud et l'intégration de systèmes. Ensemble, nous pouvons stimuler le développement à pas de géant des réseaux 5G, des applications et de l'industrie dans son ensemble. »

En octobre 2022, plus de 230 opérateurs du monde entier ont lancé des services 5G commerciaux. Au total, l'industrie a établi plus de trois millions de stations de base 5G, desservant plus de 700 millions d'abonnés.

Dans le secteur des télécommunications, les services aux consommateurs représentent toujours la majeure partie des revenus des opérateurs. À mesure que la 5G se répand, son expérience largement supérieure entraîne de nouveaux changements dans le comportement des consommateurs, notamment une forte augmentation du trafic vidéo haute définition. Les nouvelles applications mobiles qui tirent parti des vitesses plus élevées et de la latence plus faible de la 5G ont doublé la consommation moyenne de données des utilisateurs (DOU) et augmentent le revenu moyen par utilisateur (ARPU) de 20 % à 40 %, contribuant ainsi à une croissance régulière des revenus des opérateurs provenant de la connectivité.

Parallèlement, les applications B2B 5G deviennent également un nouveau moteur de croissance des revenus des opérateurs, produisant une valeur considérable dans des secteurs comme le pétrole et le gaz, la fabrication et le transport.

Ces applications ne sont pas seulement innovantes : elles génèrent une réelle valeur commerciale pour les opérateurs. En 2021, par exemple, les opérateurs chinois ont généré plus de 3,4 milliards CNY (environ 500 millions USD) de nouveaux revenus grâce à plus de 3 000 projets 5G industriels. De plus, ces projets ont également généré 10 fois ce montant grâce aux données connexes et aux services TIC intégrés.

Les applications B2B 5G sont sur le point de devenir la source de revenus à la croissance la plus rapide pour les opérateurs. La 5G permet de nouveaux scénarios de services, applications et modèles commerciaux, ouvrant la voie à des opportunités de croissance sans précédent dans le secteur.

« Pour saisir ces opportunités », a déclaré Ken Hu, « il y a certaines choses que nous devons faire. »

Développer les réseaux pour une meilleure expérience utilisateur

Au-delà de l'extension de la couverture, les réseaux doivent être construits de manière à optimiser les différents types d'expérience utilisateur. Par exemple, les opérateurs chinois ont optimisé leurs réseaux pour TikTok et d'autres services vidéo populaires, en réduisant le délai de première entrée de 50 % et le gel des images de 90 %. Cette expérience vidéo beaucoup plus fluide a doublé la consommation de données et attire de nouveaux utilisateurs vers les services 5G.

Favoriser le développement de la 5.5G

Pour faire passer la 5G au niveau supérieur, Huawei a travaillé avec les opérateurs et les partenaires industriels pour proposer quatre fonctionnalités pour la 5.5G, la prochaine évolution de la technologie 5G : 10 Gbps en liaison descendante, 1 Gbps en liaison montante, prise en charge de 100 milliards de connexions et intelligence native.

« Le secteur doit se rassembler pour définir les normes, préparer le spectre et construire l'écosystème », a déclaré Ken Hu.

Stimuler l'innovation en matière de services pour maximiser la valeur de la 5G

Avec une large bande passante et une faible latence, la 5G peut être intégrée au cloud et à l'IA pour fournir des services entièrement nouveaux aux consommateurs et aux entreprises. Les opérateurs peuvent offrir de nouvelles expériences comme la réalité étendue (XR), les jeux en cloud et des services d'appel enrichis pour les consommateurs individuels, et fournir aux entreprises des solutions de transformation numérique plus complètes. Ces solutions ouvrent de nouvelles sources de revenus, ce qui permet aux opérateurs d'aller au-delà de la connectivité et de passer aux services cloud et à l'intégration de systèmes.

La numérisation de l'industrie est la prochaine vague de développement économique mondial. En tant qu'élément clé de la transformation numérique, la 5G ouvre un monde de nouvelles opportunités. Mais l'écosystème des TIC doit travailler ensemble pour en tirer le meilleur parti. « Si nous travaillons ensemble, nous pouvons stimuler le développement à pas de géant des réseaux 5G, des applications et de l'industrie dans son ensemble », a conclu Ken Hu.

