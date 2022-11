La 6e exposition internationale de l'industrie de la santé de Hainan 2022 débute à Haikou, en Chine

HAIKOU, Chine, 23 novembre 2022 /PRNewswire/ -- La 6e exposition internationale de l'industrie de la santé de Hainan 2022 a débuté récemment au Hainan International Convention and Exhibition Center à Haikou, dans la province de Hainan, en Chine. Avec trois pavillons thématiques dédiés aux caractéristiques régionales, médicaments et dispositifs médicaux novateurs, et santé et bien-être, l'exposition de plus de 40 000 mètres carrés a attiré plus de 500 exposants, dont de nombreuses entreprises de premier plan dans leurs domaines respectifs.

Fondée en 2017, l'exposition internationale de l'industrie de la santé de Hainan un événement phare organisé chaque année depuis cinq ans. L'exposition de cette année comprenait plus de 40 forums thématiques parallèles portant sur la santé, les thérapies numériques et les traitements novateurs du cancer, y compris un forum axé sur la façon de recueillir des fonds afin que les principales réalisations dans le développement de nouveaux médicaments puissent être commercialisées. Outre les maîtres de médecine traditionnelle chinoise et les chercheurs titulaires de bourses de l'Académie chinoise des sciences (CAS) et de l'Académie chinoise d'ingénierie (CAE), plus de 6 000 représentants d'entreprises ainsi que des spécialistes et des chercheurs de l'Organisation mondiale de la Santé et d'autres organisations internationales de plus de 20 pays et régions du monde ont participé à l'événement. Ils y ont discuté des tendances de développement et des opportunités commerciales dans l'industrie de la santé, dans le cadre du nouveau paysage économique, ainsi que les moyens de parvenir à la croissance en utilisant les politiques favorables mises en place par le gouvernement chinois pour le port de libre-échange de Hainan.

Lors du Sommet international chinois sur l'industrie de la santé et de la Conférence internationale One Health, un certain nombre d'invités distingués, qui se sont engagés à l'égard de l'industrie mondiale de la santé, ont prononcé des discours liminaires sur de multiples sujets clés, y compris le développement du secteur de la santé en Chine après la pandémie, et ont également participé à des discussions d'experts, au partage d'expériences, à des discussions axées sur l'industrie et à la promotion des ressources. Au cours de l'événement, Zhang Wenhong, directeur du Centre médical national chinois pour les maladies infectieuses, a partagé des stratégies et des idées sur la prévention et le contrôle des infections liées à la COVID-19, et a discuté de la façon de contribuer à la reprise économique mondiale en tirant parti de l'expérience de la Chine en matière de prévention et de contrôle des épidémies.

He Wei, vice-président du Comité national du CCPPC et vice-président exécutif du Comité central du Parti démocratique des ouvriers et des paysans de Chine, a prononcé le discours d'ouverture en ligne. En outre, un certain nombre de dirigeants et d'invités ont assisté à la cérémonie d'ouverture de l'exposition, y compris le vice-président du Comité central du CPWDP et le vice-gouverneur de la province de Hainan, Wang Lu, et le secrétaire du comité du comté autonome Li et Miao de Baoting du PCC, Mu Kerui. La création de l'établissement de santé et de recherche médicale dans le port de libre-échange de Hainan y a été annoncée.

Lors de la cérémonie d'ouverture, le secrétaire adjoint du Comité municipal de Wuzhishan et le maire du gouvernement populaire municipal de Wuzhishan, Chen Guoliang, ont publié le Livre blanc sur le développement du secteur des soins de santé climatique de la ville de Wuzhishan, qui décrit de façon exhaustive les ressources uniques en matière de soins de santé et les avantages géographiques de la ville de Wuzhishan à partir de cinq perspectives, notamment le climat, l'environnement et les ressources médicales disponibles.

