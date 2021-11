La actriz Ana de la Reguera, "Tengo Talento, Mucho Talento" de Estrella, Pluto TV, Alma, "Don Francisco" y el Consejo de Marketing Hispano serán galardonados en los Premios de la Televisión Hispana en la 19.ª Cumbre Anual de Televisión Hispana el jueves 18 de noviembre de 2021

Joe Schramm, programador del evento, dijo: "La presentación anual de los prestigiosos Premios de la Televisión Hispana es un aspecto destacado de la Cumbre de la Televisión Hispana y es solo una sesión dentro de la conferencia en general. Los premios se entregan a personas, programas u organizaciones en reconocimiento de sus logros actuales, que han impulsado el crecimiento y la prosperidad de la industria de la televisión hispana en general". Bill Gannon, vicepresidente y editor en jefe global de Future, agregó: "Estamos encantados con la lista de ganadores de este año. Todos merecen este honor".

La galardonada actriz Ana de la Reguera comenzó como estrella de telenovela, pero se ha hecho más conocida por su trabajo en Narcos de Netflix, Goliath y Nacho Libre de Amazon, Eastbound & Down y Capadocia de HBO, por nombrar algunas importantes series de televisión. Se sumará a otras celebridades que anteriormente han recibido este premio, como Cristina Saralegui, Oscar de la Hoya, Lucero, Diego Luna, María Celeste Arrarás, Rafael Amaya, Jorge Ramos, José Díaz-Balart y muchas más.

"Tengo Talento, Mucho Talento" de Estrella recibe el premio en reconocimiento de su temporada número 25. El programa será la tercera serie de televisión en recibir este premio. Para la aceptación del premio están Peter Markham, director ejecutivo de Estrella Media; Pepe Garza, juez de "Tengo Talento"; Don Cheto, juez y presentador de "Don Cheto Al Aire", la serie de radio sindicada a nivel nacional; e Ivan Stoilkovich, vicepresidente ejecutivo de Contenidos de televisión de Estrella Media. Tom Ryan, presidente y director ejecutivo de Streaming en ViacomCBS y cofundador y director ejecutivo de Pluto TV, aceptará el premio a nombre de Pluto TV, que está siendo reconocida por su creciente oferta de servicios de contenido para los espectadores hispanos. Pluto será la primera plataforma de streaming en recibir este premio, que anteriormente ha sido otorgado a proveedores tradicionales de servicios lineales como Spectrum, Comcast Cable, Altice USA, Dish, AT&T/DirecTV, Cox y Verizon.

Los tres premios a los Pioneros de la Televisión Hispana se entregan en honor al fallecido Rafael Eli, quien murió por COVID en 2020. Él fue coproductor de este evento. Este es el segundo año de estos premios y, como su nombre lo indica, reconocen los logros y la tenacidad de las personas u organizaciones que han seguido atendiendo a los medios hispanos, en particular la televisión, durante los últimos 20 años o más. El premio en la categoría de Medios y Publicidad se otorga al Consejo de Marketing Hispano (HMC; anteriormente AHAA), que ha promovido el crecimiento de las industrias de los medios, el marketing y las comunicaciones hispanas durante 25 años. El premio será aceptado por Gonzalo del Fa, presidente de GroupM Multicultural y actual presidente de la junta del HMC. Otro premio Rafael Eli por concepto de Pionero en la Televisión Hispana se presenta en la categoría de Agencia Creativa y brinda reconocimiento a la Agencia alma. El premio de la agencia será aceptado por Luis Miguel Messianu, fundador de alma, presidente creativo y director ejecutivo. El último de estos premios de reconocimiento a los pioneros presentados en la categoría de talento va para el mundialmente reconocido presentador de televisión, Mario Kreutzberger, alias "Don Francisco", quien actualmente se desempeña como presentador en CNN en Español.

