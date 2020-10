La agrotécnica Ÿnsect extiende su financiación de la Serie C a $372 millones para reforzar la seguridad alimentaria mundial y la sostenibilidad con la granja vertical más grande del mundo, que es también la primera en eliminar carbono

Ÿnsect lleva el monto total de su financiación a $425 millones, más que el monto total recaudado por todo el sector de la proteína de insecto en el mundo.

- El capital le permitirá a la empresa finalizar la construcción de la granja de insectos más grande del mundo, actualmente en curso en París (norte de Francia), un proyecto para eliminar carbono, desarrollar su gama de productos y expandirse a Norteamérica.

- La nueva financiación proviene de diversas contribuciones: Astanor Ventures (inversionista principal de la Serie C), Upfront Ventures, con sede en Los Ángeles, FootPrint Coalition de Robert Downey Jr., Happiness Capital, Supernova Invest y Armat Group.

- Completa la financiación un consorcio bancario conformado por la Caisse des Dépôts, el Crédit Agricole Brie Picardie y la Caisse d'Epargne Hauts-de-France.

PARIS, 9 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- Ÿnsect, la novel empresa especializada en la crianza de insectos, ha anunciado la extensión de la financiación de su Series C a $372 millones, el mayor monto recaudado por una empresa no estadounidense en el sector agrotécnico.

El crecimiento demográfico mundial ha incrementado la demanda de proteína y plantas en todo el mundo, tanto para el consumo humano como para la alimentación animal (peces, aves de corral, cerdos y ganado). Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el consumo de proteínas animales aumentará en un 52 % entre 2007 y 2030[1], lo que representa un grave riesgo para los ya frágiles ecosistemas mundiales.

Para dar respuesta a este problema, Ÿnsect ha creado un proceso patentado para el cultivo del tenebrio molitor o gusano de la harina, a fin de producir una proteína altamente digerible y productos fertilizantes. Estos productos reemplazan de manera sostenible las proteínas animales consumidas en la cadena de suministro por los criaderos de peces y las explotaciones ganaderas, en el alimento para mascotas y los fertilizantes. Diversos estudios científicos han demostrado los efectos beneficiosos del uso de los productos de Ÿnsect: un incremento del rendimiento de la trucha arcoiris del 34 %, una reducción de la mortalidad del camarón del 40 % y un incremento del rendimiento de la semilla de colza del 25 %.

Con una granja vertical, Ÿnsect utiliza 98 % menos de tierra, a la par que reduce considerablemente la huella de carbono de la producción de proteína y genera cero residuos. Los análisis realizados por la empresa Quantis muestran que el proyecto elimina carbono, y en el conjunto de su cadena de valor, captura y evita las emisiones de CO2.

"Nuestro objetivo es revolucionar la cadena alimentaria comenzando por lo básico: insectos y suelo", señala Antoine Hubert, cofundador, presidente y director ejecutivo de Ÿnsect. "Con el cambio climático y el crecimiento demográfico mundial, necesitamos producir más alimento con menos tierra y recursos. Estamos convencidos de que Ÿnsect tiene un papel central en esta solución global".

El proceso de producción de Ÿnsect se apoya en una tecnología protegida por cerca de 30 patentes, lo que representa el 40 % de la cartera total de patentes en manos de las 10 principales empresas productoras de proteína de insecto en todo el mundo.

Acerca de Ÿnsect

Ÿnsect es el líder mundial de la producción natural de proteínas de insectos y fertilizantes. Fundada en 2011 en París, Francia, la empresa que forma parte del Next40 transforma insectos en ingredientes de alta gama para la alimentación de mascotas, peces y plantas. Desde sus granjas de última generación, Ÿnsect ofrece una solución sostenible a largo plazo para la demanda creciente del consumo de proteínas y plantas.

