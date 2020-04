La Alianza Nacional para la Salud de los Hispanos advierte sobre fraude relacionado al COVID-19

WASHINGTON, 24 de abril de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- "Es desgarrador, cuando todos necesitamos apoyarnos unos a los otros, que haya quienes se aprovechan de la gente en este momento de vulnerabilidad", dijo Jane L. Delgado, PhD, MS, presidenta y directora ejecutiva de la Alianza Nacional para la Salud de los Hispanos (National Alliance for Hispanic Health o la Alianza), el principal grupo de promoción de la salud hispana. La Alianza enfatizó:

NO dé su información personal a personas que llaman y se hacen pasar por representantes de Medicare, el Servicio de Rentas Internas (IRS por su sigla en inglés) o el Seguro Social. Medicare, IRS ni Social Security jamás les pedirán información personal. Hay estafadores haciendo llamadas en las que dicen ser del IRS o del Seguro Social y piden información bancaria y otros datos personales para tramitar cheques de estímulo. Si no ha recibido el cheque de estímulo que espera, vaya a la herramienta Get My Payment Tool en el sitio web del IRS. Se encuentra en https://www.irs.gov/coronavirus/get-my-payment. Sin embargo, la herramienta no estará disponible este viernes ni sábado. No estará activada porque se va a actualizar tras muchos reportes de que los consumidores no pueden obtener la información que necesitan. La Alianza también advirtió sobre un aumento de estafas sobre el COVID-19 en redes sociales y por teléfono en las que se ofrece a los pacientes de Medicare un equipo "COVID-19 Kit" y se les pide información bancaria u otros datos personales. "Si recibe una llamada como esta, cuelgue y repórtela a la Comisión Federal de Comercio (Federal Trade Commission o FTC)", advirtió la Dra. Delgado. Se puede denunciar el fraude ante la FTC en www.ftc.gov/complaint.

NO beba ni se inyecte lejía ni ningún otro desinfectante para tratar de eliminar el COVID-19. La ingestión de lejía o desinfectantes como Clorox o Lysol puede causar lesiones graves o la muerte. Si usted o algún conocido bebe lejía o desinfectante, por favor, llame a su centro local contra envenenamientos al 1-800-222-1222. Esta advertencia se hace tras una racha de mensajes fraudulentos en redes sociales que promueven el consumo de lejía y desinfectantes.

Esté atento a las advertencias de la FDA. La Alianza también informó a su red de profesionales sobre el comunicado de hoy acerca de la seguridad de los medicamentos de la Dirección de Medicamentos y Alimentos (Food and Drug Administration o FDA) que advierte que los medicamentos para combatir la malaria hidroxicloroquina y cloroquina pueden causar anormalidades graves en el ritmo cardiaco de pacientes con coronavirus y, en algunos casos, la muerte. La FDA advirtió que se deben usar estos medicamentos solamente en pruebas clínicas u hospitales donde se puede vigilar de cerca a los pacientes de COVID-19 en caso de problemas del corazón.

Para información actualizada sobre el COVID-19 visite nuestro sitio web, www.healthyamericas.org o www.nuestrasalud.org en español. "También puede llamar a nuestra línea bilingüe gratuita Su Familia al 1-866-783-2645 para información fiable", dijo la Dra. Delgado para terminar.

Acerca de la Alianza Nacional para la Salud de los Hispanos (la Alianza). La Alianza es la principal organización del país basada en conocimientos científicos y promotora de confianza de la salud de los hispanos en Estados Unidos, con la misión de lograr los mejores resultados de salud para todos. Para obtener más información, visiten www.healthyamericas.org

FUENTE National Alliance for Hispanic Health

SOURCE National Alliance for Hispanic Health