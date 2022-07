La Alianza Nacional para la Salud Hispana advierte a la FDA sobre el Informe del 2022 sobre los riesgos y beneficios para la salud del software que no es de dispositivo

WASHINGTON, 18 de julio de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- "La pandemia de COVID ha cambiado la aceptación de mHealth (mobile health) en todo el país. Hay una urgencia en el próximo Informe del 2022 de la FDA ordenado por el Congreso sobre los riesgos y beneficios para la salud del software que no es de dispositivo para considerar la multitud de software de mHealth en el nuevo panorama de la salud y las implicaciones de una falta continua de datos adecuados por raza, etnia y género." dijo Jane L. Delgado, PhD, MS, presidenta y directora ejecutiva de la Alianza Nacional para la Salud Hispana, el principal grupo de defensa de la salud hispana del país. Al enviar comentarios para el informe del 2022 propuesto por la FDA, la Alianza elogió a la FDA por usar en el informe del 2020 la definición de salud de la OMS: "un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solo la ausencia de enfermedad o dolencia" y los insta a tener plenamente en cuenta esa definición al desarrollar el Informe del 2022.

La Alianza solicitó que el informe de la FDA del 2022 reconozca el riesgo para la seguridad del paciente como resultado de la falta de inclusión de diferencias conocidas en la respuesta a los medicamentos por raza, etnia y género[1], y el riesgo de depender de sistemas de decisión clínicos (CDS por sus siglas en inglés) que carecen de información adecuada sobre raza, etnia, y datos de género de ensayos clínicos. La Dra. Delgado agregó: "Durante los últimos 20 años, menos de la mitad de los ensayos clínicos (43%) en los EE. UU. incluyeron datos sobre raza o etnia".[2]

Acerca de la Alianza Nacional para la Salud Hispana (La Alianza)

La Alianza es la principal fuente de información basada en la ciencia de la nación y una defensora confiable de la salud de los hispanos en los Estados Unidos, cuya misión es lograr una mejor salud para todos. Para obtener más información, visite www.nuestrasalud.org

[1] Alliance for Hispanic Health. Genes, Culture, and Health: Ensuring the Best Health Outcomes for All. Washington, DC: 20015. Únicamente disponible en inglés en: https://bit.ly/3ckfWfe

[2] Turner, Brandon, Jecca R. Steinberg, Brannon T. Weeks, Fatima Rodriguez, Mark R. Cullen. Race/ethnicity reporting and representation in US clinical trials: A cohort study." The Lancet Regional Health – Americas."Volumen 11, julio de 2022, 100252. Únicamente disponible en inglés en: https://doi.org/10.1016/j.lana.2022.100252

FUENTE National Alliance for Hispanic Health

