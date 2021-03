La All-Pakistan Chinese Enterprises' Association récompense les efforts continus de Shanghai Electric en matière de responsabilité sociale d'entreprise

« Nous sommes vraiment honorés de recevoir cette reconnaissance de l'APCEA. Shanghai Electric continuera de promouvoir le développement du couloir économique Chine-Pakistan et s'efforcera d'assurer la construction et l'exploitation harmonieuses du projet énergétique intégré de mine de charbon de Thar, Bloc 1. Parallèlement, l'entreprise demeure fermement engagée à promouvoir l'avancement des projets énergétiques au Pakistan, afin d'en faire bénéficier le plus grand nombre de personnes possible dans la collectivité locale », a déclaré Meng Donghai, président-directeur général de Thar Coal Block-1 Power Generation Company.

Le projet énergétique intégré de mine de charbon de Thar, Bloc 1. (« le projet ») a été affecté par la pandémie de COVID-19 qui a touché la collectivité locale de la ville de Mithi, et la province du Sindh dans son ensemble l'an dernier. En tant que promoteur du projet, Shanghai Electric a réagi rapidement lorsque le gouvernement pakistanais a mis en œuvre des mesures de confinement en mars 2020, travaillant en étroite collaboration avec le gouvernement du Sindh pour aider les populations locales pendant cette période difficile.

En avril, la compagnie a fait don de fournitures essentielles à la Brigade d'infanterie 441 du Pakistan pour garantir la sécurité de l'armée. Shanghai Electric a également fait don de fournitures à la ville de Mithi et distribué du matériel de protection, des céréales et de l'huile pour aider les équipes locales à remédier aux pénuries de nourriture et de vêtements dans les villages défavorisés. Plus tard en juillet, la société Thar Coal Block-1 Power Generation Company et la Sino Sindh Resources Company ont fait don de 6 millions de roupies à la province de Sindh au nom de Shanghai Electric pour mettre sur pied le Corona Virus Emergency Fund, qui vise à aider le gouvernement local et la communauté à relever les défis liés à la pandémie.

En parallèle, l'équipe du projet tentait de surmonter de nombreuses difficultés et d'accélérer la mise en œuvre du projet, tout en assurant le respect des mesures de prévention et de contrôle de la pandémie. L'entrée et le percement de la structure en acier de l'usine principale ont été achevés en juillet 2020, laissant présager avec une quasi-certitude que les autres éléments déterminants du projet seront achevés dans les temps.

Au plus fort de la pandémie l'année dernière, le confinement national et les mesures de restriction des déplacements ont ralenti les travaux de construction du projet au Pakistan. Pour répondre rapidement à la situation d'urgence, Shanghai Electric a organisé des vols nolisés pour envoyer des ingénieurs et des travailleurs afin d'accélérer la progression du projet, ainsi que quatre tonnes d'équipement de protection individuelle, de fournitures essentielles, de fournitures de bureau et de médicaments d'urgence à l'intention des employés sur place.

Au cours de la dernière année, Shanghai Electric a déployé des efforts constants pour promouvoir l'emploi local dans la province du Sindh. En janvier 2021, le projet regroupait plus de 5 000 employés sur le site, dont plus de 75 % sont des employés locaux. Shanghai Electric a organisé une formation préparatoire à l'emploi pour aider les travailleurs à améliorer leurs compétences professionnelles et a fait appel à des techniciens chinois chevronnés qui ont transmis leurs compétences, leurs connaissances et leur expérience aux travailleurs recrutés sur place. En octobre 2020, la compagnie d'électricité a organisé un concours de soudure pour encourager les soudeurs locaux à démontrer leur expertise professionnelle et les inciter à rechercher l'excellence.

Le projet énergétique intégré de mine de charbon de Thar, Bloc 1 a été élaboré par Shanghai Electric dans le cadre de l'initiative « la Ceinture et la Route » et d'un projet de coopération énergétique prioritaire concernant le couloir économique Chine-Pakistan (CPEC). Il s'inscrit également dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement du Pakistan pour améliorer la sécurité énergétique et réduire le coût moyen de la production d'électricité en passant du combustible importé au charbon local.

Le déploiement du projet implique une capacité de production annuelle de 7,8 millions de tonnes de charbon et la construction de deux centrales au charbon de 660 mégawatts pouvant fournir une électricité fiable et abordable à environ 4 millions de foyers pakistanais grâce à une technologie respectueuse de l'environnement.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/1448851/video.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1190744/Logo.jpg

Related Links

www.shanghai-electric.com



SOURCE Shanghai Electric