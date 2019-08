La artista ganadora de Grammys y de múltiples discos de platino Ariana Grande lanza su nueva fragancia THANK U, NEXT

La fragancia THANK U, NEXT personifica la exitosa canción himno de Grande, "thank u, next", que debutó en el número uno de la lista Hot 100 de Billboard y, en la ocasión, batió el récord del video musical más visto con 55 millones de vistas en YouTube en menos de 24 horas. "Thank u, next" se ha convertido en la frase del año, que simboliza dar vuelta la hoja y mirar al futuro, tomar el control de manera positiva y segura, siempre con sentido del humor. Habiendo recién ganado el premio Fragancia del Año 2019 por Cloud, Ariana comprendió la importancia de armar una plataforma sólida para su próxima marca y tuvo la visión necesaria para extender la franquicia "thank u, next" a fragancia. La marca THANK U, NEXT es lúdicamente sexy e inspira una sensibilidad empoderante a sus fanáticos de todo el mundo.

"Para la campaña de la fragancia THANK U, NEXT, Grande y LUXE Brands volvieron a asociarse con Hannah Lux Davis para entretejer de forma transparente la más reciente fragancia creada por Grande en el mundo 'thank u, next'", explica Noreen Dodge, gerente de marketing de LUXE Brands. "La visión creativa de Ariana para THANK U, NEXT comunica perfectamente la combinación de atractivo sexual y dulzura, al tiempo que transmite con inteligencia los detalles de la más reciente fragancia de Ariana de una forma fresca y moderna que resulta auténtica para Ari y única en su categoría".

Grande manifestó: "Quería hacer una fragancia cuyo aroma estuviera relacionado con mi primera fragancia, Ari, pero que fuera más veraniega, así que revisité los toques afrutados de pera y frambuesa de Ari y lo cambié un poco agregando algo de coco. Me sentí inspirada para diseñar un frasco que representara el mensaje de mi canción "thank u, next": la emergencia del perfume desde un corazón roto representa el avanzar para salir de un capítulo complejo".

Elaborado por Jerome Epinette de Robertet, el perfumero y artesano detrás de Byredo y Atelier Cologne, Jerome se sintió inspirado para desarrollar un nuevo territorio olfativo con la fragancia THANK U, NEXT. Una creación que viene a irrumpir en el espacio gourmand extendiendo hermosas capas florales y un almizcle texturizado para una sintonía más transparente, pero de todas maneras adictiva con la fragancia.

"Cada una de las fragancias de Ariana supera a su predecesora y con THANK U, NEXT no será la excepción. El aroma, el envase y la campaña son todos una representación perfecta del mensaje globalmente adoptado de Ariana", afirma Tony Bajaj, director general de LUXE Brands. "Es notable la manera en que Ariana conecta con sus fanáticos y comparte su increíble pasión a través de todo lo que hace. Para nosotros es un honor asociarnos una vez más con una artista tan innovadora y esperamos un éxito continuado con el lanzamiento de la fragancia THANK U NEXT".

"Trabajando sobre el éxito y el atractivo global de Ariana Grande, hemos hecho crecer estratégicamente la presencia internacional de su franquicia de fragancias. Nuestro éxito es en asociación con LUXE Brands y nuestros socios minoristas claves Boots y Superdrug en el Reino Unido y exclusivamente con Douglas en más de doce países", agrega Dilesh Mehta, director general de Designer Parfums.

La fragancia THANK U, NEXT estará disponible en línea en Ulta.com el 18 de agosto de 2019 y en las tiendas Ulta Beauty en todo el país a partir del 1 de septiembre de 2019.

LA FRAGANCIA:

Salida: Pera blanca, Frambuesa silvestre

Cuerpo: Crema de coco, Pétalos de rosa rosada

Fondo: Azúcar macarrón, Almizcle aterciopelado

EL PRODUCTO

Eau de Parfum en atomizador, 3,4 FL OZ/100 mL $62,00

Eau de Parfum en atomizador, 1,7 FL OZ/50 mL $52,00

Eau de Parfum en atomizador, 1,0 FL OZ/30 mL $42,00

Todos los precios corresponden al precio minorista sugerido por el fabricante en dólares estadounidenses.

ACERCA DE ARIANA GRANDE

Con sus poderosos coros y asombroso rango vocal, la ganadora de Grammy Ariana Grande ha surgido como una de las artistas más magnéticas y masivamente exitosas de la industria musical actual. Con 25 años, ha lanzado tres álbumes ganadores de disco de platino y ha sobrepasado los 35.000 millones de streams, además de anotar 14 éxitos en los Principales 10 de la lista Hot 100 de Billboard. Grande recientemente se convirtió en el primer solista de la historia en ver que sus canciones acaparaban los tres primeros puestos de la lista de los Hot 100 de Billboard, algo no visto desde que Los Beatles lo lograron en 1964.

Esas tres canciones — "7 rings", "break up with your girlfriend, I'm bored" y "thank u, next" — aparecen todas en el quinto álbum de Grande, thank u, next, que se convirtió en el cuarto de ella en debutar en el No. 1 en la lista de los Principales 200 Álbumes de Billboard. La asombrosa primera semana del álbum estableció una serie de récords en su momento, incluido el mayor número de streams en una semana para un álbum de música pop y la mayor cantidad de streams en una semana para un álbum de una artista femenina en la historia. Grande batió el récord de la mayor cantidad de éxitos simultáneos en los Principales 40 de la lista Hot 100 de Billboard para una artista femenina al clasificar 11 canciones (incluyendo los éxitos que ocuparon los primeros puestos durante múltiples semanas, "7 rings" y "thank u, next") en la región.

Desde que hizo su debut en larga duración con el álbum de 2013 Yours Truly (donde destacó el éxito innovador y merecedor de triple disco de platino "The Way"), Grande ha evolucionado su impactante presencia vocal a un estilo pop que combina heterogéneamente diversos géneros, desde el rythm and blues, pasando por el soul y la música electrónica, matizados por igual y con total seguridad. Aparecido en 2014, su segundo esfuerzo, My Everything, incluyó los éxitos ganadores de seis discos de platino "Problem" y "Bang Bang." En 2016, Grande lanzó el álbum aclamado por la crítica Dangerous Woman, que incluyó los singles "Dangerous Woman," "Into You" y "Side to Side." En 2018, el cuarto álbum de Grande, Sweetener, debutó en el No. 1 de la lista de los Principales 200 Álbumes, y comprendía los singles "God is a Woman," "breathin'" junto con el single principal "No Tears Left To Cry", y ganó el premio GRAMMY® al "Mejor Álbum de Pop Vocal" de 2019. Grande, seis veces nominada al Premio GRAMMY®, es la primera artista en la historia de la música en tener el single principal de sus primeros cinco álbumes debutando entre los Principales 10 de la lista Hot 100 de Billboard. En gran medida gracias al éxito de "thank u, next", Grande ("Mujer del Año" 2018 de Billboard) fue la artista femenina con el mayor número de streams en Spotify en 2018.

A través de los años, la ex estrella de Broadway y por largo tiempo actriz ha demostrado el alcance de su talento apareciendo en Scream Queens y Hairspray Live!, además de lucir sus dotes para la comedia siendo presentadora en Saturday Night Live. Ahora que sus seguidores en medios sociales superan los 200 millones, Grande también ha ganado numerosas distinciones de los MTV Video Music Awards, los iHeartRadio Music Awards y los American Music Awards, incluyendo el muy codiciado premio Artista del Año.

ACERCA DE LUXE BRANDS

LUXE Brands, Inc. es una compañía de belleza con prestigio global dedicada al desarrollo de marcas de belleza de primer nivel que inspiran a consumidores de todo el mundo. El innovador enfoque de la compañía frente al diseño, el marketing y la construcción de marcas con un primer ethos digital le ha valido numerosos premios en el mundo. LUXE Brands se adjudicó la Fragancia del Año en 2019 a nombre de Cloud by Ariana Grande. Su cartera completa incluye a Ariana Grande, Nicki Minaj, Eau de Juice by Cosmopolitan y Jennifer López.

