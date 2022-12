La artista ganadora del premio Grammy® Ariana Grande estrena su primer dúo de fragancias con MOD

- La artista ganadora del premio Grammy® y multiplatino Ariana Grande estrena su primer dúo de fragancias con MOD, con dos nuevos aromas

NUEVA YORK, 1 de diciembre de 2022 /PRNewswire/ -- La ganadora del Grammy® Ariana Grande le invita a conocer su nueva colección de fragancias, MOD, una novedad en la cartera de Ariana Grande Fragrance. Con dos nuevos y lujosos aromas, la colección se ha lanzado hoy en exclusiva en Ulta.com y estará disponible en las tiendas Ulta Beauty de todo el país a partir del 11 de diciembre.

Inspirado en la modernidad, la libertad de expresión y la individualidad, MOD toma su nombre de la subcultura popularizada en el Londres de los años 60. Las nuevas fragancias, MOD Vanilla y MOD Blush, evocan una experiencia sensorial que da vida a la energía audaz y moderna de la época.

"Estoy muy emocionada de lanzar mi primera fragancia doble con MOD Vanilla y MOD Blush", dijo Grande. "Cuando empezamos a trabajar en este dúo hace más de un año, me enamoré absolutamente de estas dos fragancias y de la creatividad en la que Stefan y yo colaboramos. Quería hacer algo diferente y emocionante para mis fans lanzando dos nuevas fragancias a la vez y espero que les gusten tanto como a mi equipo, mis amigos y a mí. ¡Hemos probado muchos frascos por aquí! Mod Vanilla y Mod Blush se han convertido rápidamente en dos de mis favoritas de nuestra hermosa familia de fragancias y estoy contando los días para que podáis olerlas vosotros mismos".

"La colección MOD es una evolución emocionante para la cartera de fragancias de Ariana Grande", explicó Noreen Dodge, directora de marketing de LUXE Brands. "La forma en que elaboramos las fragancias representa lo que siento que es el futuro de los perfumes; la simplicidad y el lujo anclados en la naturaleza, el diseño, la campaña y las fragancias son un giro deliciosamente moderno para que los fans disfruten."

LAS FRAGANCIAS MOD Vanilla:

Expresivo y a la vez profundamente personal, MOD Vanilla se abre con una inesperada mezcla de jugosa ciruela oscura y cremosos almizcles y un delicado toque de fresia rosa. Su atractivo es instantáneo y adictivo.

El toque gourmand se eleva a un nivel verdaderamente sofisticado con un corazón de manteca de lirio y un decadente praliné blanco.

El absoluto de vainilla, la manteca de cacao reciclada y el papiro en el fondo introducen otra capa de hermosa complejidad que sigue manteniendo su atractivo y su inolvidable firma.

MOD Blush:

Una rica combinación de bergamota italiana, fruta de la pasión y frambuesa oscura, bellamente contrastada con la pimienta rosa, crea una seductora introducción.

El intrigante corazón es una lujosa mezcla de pétalos de rosa y magnolia acentuada con un toque de pera para una evolución impresionante en la piel.

Un vibrante y sensual fondo de Ambrox, madera de ensueño y almizcle deja una impresión duradera.

EL ENVASE

El diseño de la botella MOD es un brindis moderno al espíritu de la moda posterior a mediados de siglo. Algo atrevido e interruptivo hecho de forma escultural con la forma y la luz. Las sutiles curvas crean esta forma mod redondeada en la que no hay dos lados iguales. Uno blanco y otro rosa con una ventana esmerilada que encapsula la esencia de las dos fragancias MOD: mod blush y mod vanilla.

Para el llamativo diseño del cartón, se tomaron fuertes retratos geométricos de Ariana que utilizan la repetición, el color moderno y las aplicaciones gráficas para crear una audaz experiencia sensorial en el envase. Con 2 aromas y múltiples colores, cada lado revela una nueva Aventura …

PRECIO

Eau de Parfum Spray, 3,4 FL OZ/100 mL 68,00 dólares

Eau de Parfum Spray, 1,0 FL OZ/30 mL 48,00 dólares

Todos los precios son precios de venta al público sugeridos por el fabricante en dólares estadounidenses.

La marca se extenderá por todo el mundo a otros minoristas de prestigio, como:

Canadá: Shoppers Drug Mart

Europa: Douglas

Reino Unido: Boots, Superdrug, The Perfume Shop and The Fragrance Shop

Australia : My Chemist

ACERCA DE ARIANA GRANDE

Ariana Grande, ganadora del Grammy, artista multiplatino y superestrella internacional, es la primera artista en ocupar los tres primeros puestos del Billboard Hot 100 desde los Beatles en 1964 con "7 Rings", "Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored" y "Thank U, Next". En 2020, se convirtió en la primera y única artista en tener 5 singles que debutan en el número 1 en la historia de las listas. En 2021, Grande hizo historia como la primera artista en ocupar simultáneamente tres puestos en el top 10 de las listas Billboard Pop Airplay y Mediabase Top 40 Charts con "positions", "34+35" y "pov". Con tan solo 29 años, ha publicado seis álbumes que han sido disco de platino y ha superado los 98.000 millones de streams en todo el mundo -es la artista femenina con más streams en Spotify de la última década-, al tiempo que se ha convertido rápidamente en una de las mayores estrellas del pop de nuestra generación con su potente voz y su inigualable presencia tanto en el escenario como con sus fans. En 2022, Grande se convirtió en la primera artista en tener cuatro álbumes con más de 4 mil millones de streams cada uno en Spotify. En 2019, Grande se embarcó en la gira Sweetener World Tour y realizó más de 100 shows a lo largo del año, incluyendo sets como cabeza de cartel en Lollapalooza y Coachella - donde fue la cabeza de cartel más joven en la historia del festival. En 2021, Grande se unió a THE VOICE de la NBC como coach y también apareció en la película nominada al Oscar DON'T LOOK UP junto a Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, para Netflix. A continuación, comenzará la producción de la adaptación cinematográfica de WICKED de Jon M. Chu, protagonizando a Glinda frente a la Elphaba de Cynthia Erivo.

ACERCA DE LUXE BRANDS

LUXE Brands, Inc. es una empresa global de belleza de prestigio dedicada a desarrollar marcas de belleza de primera clase que inspiran a los consumidores de todo el mundo. El enfoque innovador de la empresa respecto al diseño, el marketing y la creación de marcas con un ethos digital primero ha ganado numerosos premios en todo el mundo. LUXE Brands fue galardonada con la fragancia del año en 2019 en nombre de Cloud by Ariana Grande. La cartera completa incluye Ariana Grande, Nicki Minaj, Eau de Juice de Cosmopolitan y una asociación de licencias con General Motors sobre la marca Hummer.

Contactos de prensa de Ariana Grande Fragrance:

The Lede Company

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1959149/LUXE_Brands___Artist_Ariana_Grande_Debuts_First_Fragrance_Duo_with_MOD.jpg

SOURCE LUXE Brands