La artista musical Ariana Grande, ganadora del premio Grammy y de la certificación de ventas multiplatino, lanza su nueva fragancia: R.E.M.

El éxito mundial de Grande en el sector de las fragancias no tiene paralelo, pues las ventas han superado los $500 millones desde el lanzamiento. La galardonada franquicia ha sido candidata a fragancia del año, campaña de medios del año y preferencia del consumidor con el lanzamiento de "Thank U Next" en 2019 y el emocionante triunfo de Cloud en la categoría de fragancia del año. "El continuo éxito y estelar crecimiento de la cartera de fragancias de Ariana es una prueba de su relación con sus fans y la pasión y el auténtico involucramiento que ella tiene con su marca. Nos sentimos honrados de volver a asociarnos a una artista tan innovadora y esperamos el continuo éxito con el lanzamiento de R.E.M.", declaró Tony Bajaj, director ejecutivo de LUXE Brands.

Por su parte, Grande expresó: "La fragancia R.E.M. rápidamente se ha convertido en una de mis favoritas. Tanto es así que le di el nombre de una de mis canciones favoritas y la acompañé de uno de mis mundos visuales favoritos que es ese mundo de ensueño y del espacio, al estilo mod de la década de 1960. Quisiera poder vivir en ese mundo eternamente y llevar este aroma mientras esté allí y dispararlo desde mi nave espacial en todo momento para combatir cualquier posible mala onda. Este aroma se siente más cálido, más sexi, más maduro e incluso más balanceado que los demás, ¡pero el ingrediente secreto que le da esa dulzura y lo vincula con el resto de la familia es el caramelo! Estoy muy emocionada por esto y espero que todos lo adoren tanto como yo".

"Ariana es la visionaria responsable de la creatividad del mundo fantástico animado de R.E.M. y ha colaborado con el galardonado diseñador de envases Joshua English en el diseño del frasco, y con el director nominado a los premios Óscar Olivier Lescot y el ilustrador Cheyne Gallarde para crear el universo R.E.M. Ariana se transforma en una heroína fuerte y femenina que lucha por salvar el mundo e invita a sus fans a acompañarla en este viaje", explicó Noreen Dodge, directora de Marketing de LUXE Brands. El relato de R.E.M. es optimista y empoderador, y tiene sinergia con los valores que Ariana inspira.

La campaña es la primera de la categoría, con su dramática animación y deleite visual para los fans, conforme Ariana, Toulouse, Piggy Smalls y otros invitados especiales conquistan la galaxia. "Estoy entusiasmado de colaborar con una artista tan talentosa como Ariana Grande en este homenaje animado a la ciencia ficción desde los años 70 hasta el presente. Mi obra visual se inspira en la ciencia ficción y estoy encantado de tener la oportunidad de basarme en esta rica iconografía para dar vida al irresistible pop de Ariana", comentó Lescot.

LA FRAGANCIA:

La bellamente diseñada fragancia R.E.M. fue creada con Firmenich y expande el universo de fragancias de Ariana Grande. Una creación que seduce con una invitadora mezcla de pera, higo, y cálido y salado caramelo. La esencia de lavanda, los intoxicantes almizcles, las habas tonka que recuerdan la suavidad de la cachemira, y el sándalo crean el rastro perfecto en este viaje inolvidable.

NOTAS DE FRAGANCIA

Notas de cabeza: pera, higo, cálido caramelo salado

Notas de corazón: esencia de lavanda, flor de pera

Notas de fondo: habas tonka, almizcle blanco, sándalo

EL ENVASE

El delicado frasco color lavanda con brillante emblema de logo plateado y tapa de cristal que asciende a los cielos contiene esta maravillosa fragancia. Este elixir intergaláctico está recubierto de un impresionante cristal transparente con una base de complejas facetas que reflejan un espectáculo tan inspirador que solo se puede observar en el cosmos. La historia se sigue desarrollando con la caja secundaria inspirada en el cómic. Mire cómo Ariana protege esta increíble nueva fragancia en toda la galaxia y más allá de sus límites… donde los sueños son realidad.

EL PRODUCTO

Eau de Parfum Spray, 3,4 FL OZ/100 mL $64,00

Eau de Parfum Spray, 1,7 FL OZ/50 mL $54,00

Eau de Parfum Spray, 1,0 FL OZ/30 mL $44,00

Todos los precios son precios minoristas sugeridos por el fabricante en dólares estadounidenses.

La fragancia R.E.M. de Ariana Grande se ofrecerá por Internet en Ulta.com a partir del 19 de agosto de 2020 y en las tiendas Ulta Beauty en todo el país a partir del 6 de septiembre de 2020, y se introducirá a escala mundial con los socios minoristas globales clave Douglas, Boots y Liverpool.

ACERCA DE ARIANA GRANDE

La artista musical y súper estrella internacional Ariana Grande, ganadora del premio Grammy y de la certificación de ventas multiplatino, es la primera artista que ocupa los tres primeros lugares de la lista Billboard Hot 100 desde que los Beatles lo hicieran en 1964, con los temas "7 Rings", "Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored", y "Thank U, Next". A los 27 años, es acreedora de cinco álbumes con ventas en la categoría platino y ha superado los 35 mil millones de reproducciones —es la artista con más reproducciones en Spotify en la última década— mientras se convierte rápidamente en una de las mayores estrellas del pop de nuestra generación con su potente voz e inigualable presencia tanto en el escenario como con sus fans. En 2019, Grande emprendió la Sweetener World Tour y se presentó en más de 100 espectáculos durante el año, lo cual incluyó su participación como cabeza de cartel en Lollapalooza y Coachella, donde fue la cabeza de cartel más joven en la historia del festival. En 2020, Grande debutó en la cima de la lista Billboard Hot 100 con los temas "Stuck with U" (con Justin Bieber) y "Rain On Me" (con Lady Gaga), lo cual convierte a Ariana en la primera y la única artista que debuta con cuatro sencillos en el primer puesto en la historia de la lista.

Con 15 años, consiguió el papel de "Charlotte" en la producción de Broadway 13. Desde entonces, ha aparecido en el elenco de la serie Victorious de Nickelodeon, del cual luego nació la serie Sam & Cat, donde Grande tuvo un papel protagónico. En la televisión ha interpretado la voz de personajes de Family Guy, Winx Club y Underdogs, y ha actuado frente a las cámaras en Scream Queens de Ryan Murphy y como actriz invitada en Kidding de Jim Carrey. En 2016, Grande interpretó el papel de "Penny Pingleton" en Hairspray Live! para NBC. Ese mismo año fue presentadora e invitada musical de Saturday Night Live.

ACERCA DE LUXE BRANDS

LUXE Brands, Inc. es una prestigiosa empresa global de productos de belleza que se dedica a crear marcas de belleza de clase mundial que inspiren a los consumidores de todo el mundo. El innovador enfoque de la empresa respecto al diseño, el marketing y el desarrollo de marcas con énfasis en la plataforma digital le ha permitido conquistar numerosos premios en todo el mundo. LUXE Brands recibió el premio de fragancia del año en 2019 en nombre de Cloud by Ariana Grande. La cartera íntegra consiste en Ariana Grande, Nicki Minaj, Eau de Juice by Cosmopolitan y Jennifer López.

