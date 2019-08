La Asociación de Alcaldes Afroamericanos lanza informe integral sobre el futuro del trabajo en las ciudades

WASHINGTON, 20 de agosto de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La Asociación de Alcaldes Afroamericanos (African American Mayors Association, AAMA) acaba de presentar un nuevo informe, titulado "The Future of Work: The Effect of Job Automation on African-American and Latino Workers in Three Cities" (El futuro del empleo: el efecto de la automatización del trabajo en los trabajadores afroamericanos y latinos en tres ciudades). Se trata del primer estudio en profundidad sobre la automatización que relaciona el análisis económico con el educativo para ofrecer soluciones localizadas a la pérdida esperada de empleos debida a la automatización. El informe examina tres economías locales: Gary (Indiana), Long Beach (California) y Columbia (Carolina del Sur). El estudio halló que, mientras los empleos perdidos por la automatización pueden constituir entre el 9% y más del 50% para los trabajadores negros y latinos en las ciudades estudiadas, las localidades ya tienen muchas herramientas, a menudo infrautilizadas, para mitigar esas pérdidas, tales como programas de capacitación en línea y pasantías.

Los alcaldes tienen una visión cercana de las necesidades y experiencias de los residentes y las industrias locales. También tienen vínculos estrechos con juntas directivas escolares y funcionarios de gobiernos de condados y estados. Por lo tanto, los líderes locales se encuentran en posiciones estratégicas para preparar y coordinar recursos, y para difundir información sobre educación y programas de capacitación de la fuerza de trabajo. Además, los líderes locales pueden influir en los gobiernos estatales y en el gobierno federal para que apoyen programas de alta calidad basados en evidencias y elaboren sistemas integrales de desarrollo de la fuerza laboral. Con información acerca de las necesidades y recursos de sus comunidades, los líderes locales pueden estar a la vanguardia de los esfuerzos para preparar su fuerza laboral para el futuro.

"Estoy entusiasmado con el liderazgo de la AAMA en la cuestión importante de la preparación de los trabajadores afroamericanos y latinos para la economía futura", dice Hardie Davis, presidente de la AAMA y alcalde de Augusta (Georgia). "Los alcaldes cumplen una función importante no solamente en la comprensión del futuro del trabajo, sino también en el desarrollo de estrategias para preparar a los adultos jóvenes para el empleo y en la recapacitación de la fuerza de trabajo existente para que tenga participación activa y productiva en el cambiante mercado laboral".

"Lo que hemos descubierto mediante esto es que la investigación tiene poder para transformar la economía estadounidense y, en particular, para revitalizar a las comunidades afroamericanas y latinas y preparar a toda una generación para el futuro del trabajo", dice Steve Benjamin, alcalde de Columbia (Carolina del Sur). "Aún hay tiempo para asegurar que nuestras ciudades estén preparadas para enfrentar las demandas de una economía cada vez más global. No debemos quedar rezagados; podemos ser esenciales para transformar el papel que desempeñan los Estados Unidos en la escena internacional".

"Estoy agradecida a los investigadores, los colaboradores y los contribuyentes que trabajaron con nosotros para llevar este informe a buen puerto", dice Stephanie Mash Sykes, directora ejecutiva y abogada general de la AAMA. "Ciudades de todo el país están enfrentando desafíos similares en relación con la educación y reconversión de su fuerza laboral para la próxima etapa de la automatización del trabajo. Es importante que la AAMA sea líder en el desarrollo de soluciones para los desafíos que tienen un impacto desproporcionado en los trabajadores afroamericanos y latinos. Aunque aún hay muchas incógnitas respecto de la magnitud de la pérdida de empleos, lo que sabemos es que este es el momento para que los funcionarios electos colaboren estrechamente con educadores y líderes de la industria para asegurar que los trabajadores tengan las habilidades necesarias para la economía futura. La AAMA ansía colaborar estrechamente con las ciudades en los próximos pasos".

Para la elaboración del informe, la AAMA colaboró con la Dra. Zoelene Hill, investigadora en educación para la AAMA; el Dr. Patrick Mason, Universidad Estatal de la Florida; el Charles Hamilton Houston Institute For Race & Justice de la Escuela de Derecho Harvard; y el Fondo Educativo de NALEO. El informe fue financiado por Google.org y puede verse en línea.

El 19 de septiembre, la AAMA llamará a un foro en la Escuela de Derecho Harvard para analizar los hallazgos. Para detalles e información RSVP para el evento de septiembre, comuníquese con Jamie Pascal, gerente de Política y Programas de la AAMA, en Jamie@ourmayors.org.

La Asociación de Alcaldes Afroamericanos (African American Mayors Association, AAMA) es la única organización que representa exclusivamente a más de 500 alcaldes afroamericanos en los Estados Unidos. La AAMA busca empoderar a los líderes locales en beneficio de su ciudadanía. La misión de la AAMA incluye asumir una postura ante políticas públicas que afecten la vitalidad y sostenibilidad urbanas, proporcionar herramientas de liderazgo y gestión a los alcaldes, y generar un ámbito para que los alcaldes asociados intercambien buenas prácticas de administración municipal.

