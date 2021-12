-La asociación entre Quectel y Point One crea un módulo GNSS de alta precisión muy asequible, pequeño y fácil de usar que integra RTK para aplicaciones del mercado de masas

SAN FRANCISCO, 10 de diciembre de 2021 /PRNewswire/ -- Quectel Wireless Solutions, un proveedor global de módulos y antenas IOT, y Point One Navigation, un líder en tecnología de localización de precisión, han anunciado hoy el LG69T-AM, la última incorporación a la serie de módulos LG69T GNSS. El motor de posicionamiento de Point One impulsa el LG69T-AM y permite una precisión global a nivel centimétrico al integrar el GNSS aumentado en un módulo asequible pero fácil de usar con una API de código abierto.

El módulo LG69T-AM GNSS incorpora la plataforma de receptor de posicionamiento TeseoV de STMicroelectronics con 80 canales de seguimiento y 4 de adquisición rápida compatibles con GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS y NAVIC. El LG69T-AM aprovecha la tecnología RTK y SSR de Point One para obtener una precisión a nivel centimétrico y un tiempo de convergencia ultrarrápido. Está diseñado para una fácil integración con una mínima modificación de la lista de materiales electrónicos y es idóneo para su adopción en el mercado de masas sin necesidad de un costoso coprocesador externo. Gracias a su pequeño tamaño, peso ligero y excelente consumo de energía, es ideal para aplicaciones como la micromovilidad y la agricultura de precisión.

El LG69T-AM lleva integrado el FusionEngine de Point One y su servicio de corrección Polaris. Polaris es el servicio de corrección GNSS de Point One que ofrece una precisión absoluta de más de 10 cm con una cobertura de costa a costa en Estados Unidos y en toda Europa. Ofrece una variedad de opciones de conectividad que incluyen la entrega a través de la banda celular y la banda L. La red se ha creado específicamente para los clientes de la agricultura de precisión e incluye sistemas avanzados de antiinterferencias, mitigación de interferencias, seguridad integral y supervisión automática de la integridad que no tiene ningún otro proveedor. El LG69T-AM también es compatible con servicios de corrección basados en estándares.

"Quectel está encantado de trabajar con Point One Navigation para ofrecer una solución GNSS de precisión de alto rendimiento y fácil de usar", dijo Mark Murray, Vicepresidente de Ventas para GNSS y Automoción de Quectel Wireless Solutions. "El LG69T-AM, junto con FusionEngine y Polaris de Point One, aporta al mercado una solución realmente innovadora".

"El conjunto completo de ofertas de Point One permite la localización precisa de cualquier cosa en el mundo real que se mueva. Estamos encantados de trabajar con Quectel y aprovechar su profunda experiencia en el diseño de módulos, soporte e integración. Esta oferta conjunta permitirá sistemas robóticos más seguros y eficaces para aplicaciones verdaderamente masivas", dijo Aaron Nathan, consejero delegado y cofundador de Point One Navigation.

Acerca de Quectel

La pasión de Quectel por un mundo más inteligente nos impulsa a acelerar la innovación del IoT. Una organización altamente centrada en el cliente, creamos módulos y antenas celulares y GNSS de alta calidad respaldados por un soporte y servicios excepcionales. Nuestro creciente equipo global de más de 3.000 profesionales nos ayuda a reducir el tiempo de desarrollo y garantiza la rápida entrega de nuestros productos al mercado. Cotizando en la Bolsa de Shanghai (603236.SS), nuestro liderazgo internacional está dedicado a hacer avanzar el IoT en todo el mundo. Para más información, visite el sitio web de Quectel en quectel.com

Acerca de Point One Navigation

Los vehículos, equipos y dispositivos del futuro requieren un conocimiento preciso de su ubicación para ser seguros y eficaces en el mundo real. Point One ofrece la primera solución de posicionamiento preciso que es rentable y funciona en cualquier lugar. La navegación por satélite, la visión por ordenador y la fusión de sensores constituyen la base de la plataforma de localización de Point One. Point One supera a otras opciones acoplando estrechamente los puntos fuertes de las distintas modalidades de sensores y utilizando de forma inteligente datos propios. Point One tiene su sede en San Francisco, California. Para más información, visite el sitio web de Point One en pointonenav.com

SOURCE Quectel