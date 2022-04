La Asociación Hispana de Relaciones Públicas anuncia la convocatoria de inscripciones para los Premios ¡BRAVO! 2022 de la HPRA Nacional

El principal programa de la industria para las comunicaciones multiculturales añadirá la categoría de Mejor campaña en español a los premios de este año.

MIAMI, 7 de abril de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La Asociación Hispana de Relaciones Públicas (HPRA) anuncia la convocatoria de inscripciones para los Premios ¡BRAVO! 2022 de la HPRA Nacional, el mayor galardón de la industria en comunicaciones hispanas. Los Premios ¡Bravo! 2022 de la HPRA Nacional celebran a los mejores equipos de relaciones públicas y marketing corporativos, de agencias y de organizaciones sin fines de lucro, así como el increíble trabajo que producen en el espacio multicultural de la industria. La fecha límite para la postulación es el 3 de junio de 2022 a las 11:59 p. m. Los ganadores se anunciarán en la gala de los Premios ¡BRAVO! 2022 de la HPRA Nacional que se llevará a cabo en el Fairmont Austin Hotel, Texas, el 29 de septiembre de 2022.

Reconociendo la creciente demanda de captar la atención de las comunidades donde predomina el idioma español en los Estados Unidos, los Premios ¡BRAVO! 2022 de la HPRA Nacional incluirán una nueva categoría, la Mejor campaña en español, a fin de poner de relieve el trabajo orientado a llegar a las poblaciones de habla hispana en los Estados Unidos o Latinoamérica.

"A medida que buscamos que evolucione la organización para reflejar la realidad de nuestra población en constante cambio, queremos asegurarnos de que los equipos de comunicaciones de todo el país tengan la oportunidad de participar y mostrar su trabajo en todos los niveles", señaló Sonia V. Díaz, presidenta de la HPRA Nacional. "Con el aumento continuo de la desinformación y la necesidad crítica de compromiso cívico en nuestras comunidades, entendemos la importancia del acceso en español, particularmente para nuestras comunidades más desfavorecidas. Esperamos con ansias reconocer a los equipos que han promovido este trabajo durante todo este tiempo".

Descargue las directrices para la postulación a los Premios ¡BRAVO! 2022.

Tradicionalmente celebrada en la ciudad de Nueva York, este año la gala anual de los Premios ¡BRAVO! de la HPRA Nacional se trasladará a Austin, Texas, en celebración de su recién creada sección de Texas y con el espíritu de ofrecer una experiencia más inclusiva y accesible a los profesionales hispanos de las comunicaciones en todo el país.

"La HPRA es una organización cuyo liderazgo se enorgullece de ser tan diverso como las comunidades que conforman el tejido de nuestra cultura, y queríamos que nuestro programa de premios también reflejara esa diversidad", manifestó Díaz. "Como estado que posee una parte tan importante de nuestra pródiga historia cultural y el mayor crecimiento de la población hispana del país, sentimos que Texas era un sitio ideal para reunir a los profesionales de nuestra industria desde todos los rincones del país para celebrar su trabajo. Al tiempo que la HPRA sigue creciendo, nuestro objetivo es llevar el programa a otros mercados en el futuro".

Categorías de premiación y cómo postularse a los premios ¡BRAVO! 2022:

Este año hay 24 categorías disponibles para postularse al Premio ¡BRAVO! de la HPRA Nacional. Las postulaciones serán evaluadas por un panel independiente de profesionales sénior del área de las relaciones públicas en representación de organizaciones nacionales de la industria y publicaciones comerciales. Se notificará a los finalistas acerca de los resultados el 22 de julio de 2022 y recibirán su reconocimiento en la cena de los Premios ¡BRAVO! 2022 de la HPRA Nacional que se llevará a cabo en el Fairmont Austin Hotel, Texas, el 29 de septiembre de 2022.

Las categorías de los premios ¡BRAVO! 2022 incluyen las siguientes:

Agencia del año (debe postularse en una categoría adicional para calificar) Campaña B2B Campaña del año (debe postularse en dos o más categorías) Respuesta a la COVID Campaña de comunicaciones CSR Programa digital de relaciones públicas Entretenimiento: cine, música, medios de comunicación y deportes Campaña de moda y belleza Alimentos y bebidas Cuidado de la salud y nutrición Equipo interno del año Compromiso de las audiencias con sus influencers Campaña de comunicaciones integradas de marketing Programa de comunicaciones internas Campaña de Latinoamérica Eventos de medios/virtuales Programa multicultural de relaciones públicas (orientado a dos o más grupos) Producto nuevo/Lanzamiento de servicio Campaña sin fines de lucro Campaña de asuntos públicos Educación pública Justicia social Campaña en español Tecnología

Todos los materiales deben ser enviados por vía digital a través de la plataforma de los Premios ¡BRAVO! de la HPRA Nacional. Las categorías de los premios están disponibles para todas las agencias, corporaciones y organizaciones sin fines de lucro y/o profesionales de relaciones públicas, publicidad y marketing que operen en los Estados Unidos, incluido Puerto Rico. El trabajo se debe haber implementado entre el 1 de enero de 2021 y el 1 de marzo de 2022. Todas las postulaciones se deben recibir antes del viernes 3 de junio de 2022 a las 11:59 p. m., hora del este.

Las tarifas y los plazos de participación son los siguientes:

Fecha límite para inscripción temprana - 29 de abril de 2022: miembro de la HPRA $ 150, no miembro $ 250

- 29 de abril de 2022: miembro de la HPRA $ 150, no miembro $ 250 Fecha límite - 13 de mayo de 2022: miembro de la HPRA $ 300, no miembro $ 395

- 13 de mayo de 2022: miembro de la HPRA $ 300, no miembro $ 395 Fecha límite - 27 de mayo de 2022: miembro de la HPRA $ 455, no miembro $ 550

- 27 de mayo de 2022: miembro de la HPRA $ 455, no miembro $ 550 Fecha límite - 3 de junio de 2022: miembro de la HPRA $ 550, no miembro $ 695

Además de anunciar los ganadores, la HPRA otorgará los siguientes premios a las personas que generen un impacto en sus respectivos campos de acción. Dichos premios incluyen: premio al Pionero del año ("Pioneer of the Year") para relaciones públicas, premio al Periodista del año ("Journalist of the Year"), premio a la Diversidad e Inclusión ("Diversity & Inclusion Award"), y el premio de la Presidente ("President's Award"). Los nominados serán presentados por la Junta Directiva de la HPRA Nacional, que además seleccionará a los ganadores de los prestigiosos premios. Los ganadores recibirán su reconocimiento durante los premios ¡BRAVO! 2022 de la HPRA Nacional.

Para obtener más información acerca del programa de los premios y presentar una postulación, haga clic aquí.

Para obtener información acerca del Premio Bravo de la HPRA y oportunidades de patrocinio, por favor, visite nuestro sitio web de HPRA o contacte a la oficina de HPRA Nacional en [email protected].

Acerca de la Asociación Hispana de Relaciones Públicas (HPRA)

Fundada en 1984, la Asociación Hispana de Relaciones Públicas (HPRA) es la principal organización de profesionales de relaciones públicas hispanos de los Estados Unidos. Es un recurso para los profesionales de las comunicaciones y para las personas que buscan experiencia en el mercado hispano. Se dedica al reconocimiento y el avance de los hispanos en las relaciones públicas a través de programas anuales, iniciativas de desarrollo profesional y redes de contactos. Cada año, la HPRA organiza uno de los eventos y premios más esperados de la industria: los premios Bravo de la HPRA, que reconocen las campañas más sobresalientes del mercado. La organización nacional busca satisfacer las necesidades profesionales del creciente número de personas hispanas ligadas a las relaciones públicas, como profesionales, autónomos y agencias, a través de la HPRA Nacional de los Estados Unidos. Sus capítulos y los capítulos en formación están allanando el camino para la próxima fase de crecimiento y evolución en la industria de las relaciones públicas, especialmente en el mercado hispano. Para obtener más información, visite www.hpra-usa.org.

