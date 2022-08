La Asociación Hispana de Relaciones Públicas anuncia los finalistas de los Premios Nacionales ¡BRAVO! 2022

El programa anual reconoce a los mejores equipos de relaciones públicas y

marketing de empresas, agencias, organizaciones sin fines de lucro en el espacio multicultural

MIAMI, 11 de agosto de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La Asociación Hispana de Relaciones Públicas (HPRA) anunció hoy los finalistas de los Premios ¡BRAVO! 2022 de la HPRA, el mayor galardón de la industria en materia de comunicaciones multiculturales, que reconoce a los mejores equipos de relaciones públicas y campañas en los Estados Unidos. Los ganadores serán anunciados durante la gala de recaudación de fondos presentada por Astrid Rivera, corresponsal de Despierta América, y Bryan Llenas, corresponsal nacional de Fox News Channel, que se realizará el jueves 29 de septiembre en el Fairmont Hotel de Austin, Texas.

"Dada la creciente demanda de comunicaciones multiculturales hispanas entre las marcas y organizaciones, nos entusiasma ver el calibre del trabajo y el nivel de creatividad producidos en la industria", expresó Sonia V. Diaz, presidenta nacional de la HPRA. "Esperamos con ansias celebrar las campañas y los equipos responsables de este increíble trabajo".

Las agencias y marcas seleccionadas para los Premios ¡BRAVO! de la HPRA 2022 competirá

en 17 categorías. Se incluyen las siguientes propuestas:

BODEN Agency por la McDonald's HACER® National Scholarship

BODEN Agency por PepsiCo Juntos Crecemos

Chemistry Cultura por NFL "Por La Cultura"

CCOMM Group, Inc. por Clean & Clear® Aloe Vera Collection

d expósito & Partners por Nielsen Diverse Intelligence Series

NBCUniversal Telemundo Enterprises por Planifica Tu Vacuna

NBCUniversal Telemundo Enterprises por Celebrando el Mes del Orgullo

NBCUniversal Telemundo Enterprises por Come with Us/Juntos Imparables

Plus Three por Latino Inaugural 2021

Plus Three por Hispanic Veterans Leadership Alliance Advocates

Sensis Agency por UnidosUS " Esperanza Hope for All"

for All" Talento Unlimited por Miami Downtown Development Authority

The MRKT por Encanto de Disney

ThirtySixFive por la Houston Ballet Foundation

Además de reconocer las mejores campañas multiculturales de la industria, la HPRA premia a líderes excepcionales que han realizado contribuciones significativas en el avance de los hispanos estadounidenses en las relaciones públicas y el periodismo. Este año, los Premios ¡BRAVO! de la HPRA rendirán homenaje a la periodista y autora ganadora del Emmy Maria Elena Salinas, a la vicepresidenta de Marketing Multicultural de Charter Communications Marisol Martinez, al profesional residente de la Universidad de Florida Patrick Ford y a la directora global de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) de Edelman, Trisch Smith.

Aflac regresa por segundo año como patrocinador principal de la emblemática gala de recaudación de fondos para becas de la HPRA. Entre otros patrocinadores de la gala de este año se incluyen el patrocinador de oro Moët Hennessy USA, los patrocinadores de bronce Edelman y Plus Three, y los patrocinadores de apoyo APC Collective, Latino Media Network, New Balance, Rojas Communications, Weber Shandwick y Zaid Communications.

Para obtener más información sobre la HPRA y su programa de Premios ¡BRAVO!, visite:

https://bravo.hprausa.org/.

Para comprar entradas, visite https://bravo.hprausa.org/register/

Para patrocinar y apoyar los Premios nacionales ¡BRAVO! de la HPRA, vea oportunidades de patrocinio aquí

o comuníquese con la Oficina nacional de la HPRA en [email protected].

FUENTE Hispanic Public Relations Association (HPRA)

