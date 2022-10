La Asociación Hispana de Relaciones Públicas anuncia los ganadores del Premio Nacional ¡Bravo! 2022

- NBCUniversal Telemundo Enterprises fue el gran ganador de la noche con cuatro premios

- The MRKT fue nombrada Agencia del Año

- Maria Elena Salinas fue reconocida como Periodista del Año

- Se nombró a la primera ganadora de la beca nacional de la HPRA

AUSTIN, Texas, 3 de octubre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La Asociación Hispana de Relaciones Públicas (HPRA) anunció a los ganadores de los Premios Nacionales ¡Bravo! 2022, que reconocen a los mejores equipos y campañas multiculturales en el país.

(i-d) Brenda Mendoza, copresidenta de Bravo; Astrid Rivera presentadora de Bravo y reportera de Univision; Maria Elena Salinas, periodista; Jessica Morales Rocketto, cofundadora de Latino Media Network; Sonia& V. Díaz, presidenta nacional de la HPRA; Bryan Llenas, presentador de Bravo y corresponsal de Fox News; Andy Checo, copresidente de Bravo. (PRNewsfoto/Hispanic Public Relations Association (HPRA))

La octava celebración anual, que contó con Astrid Rivera de Univision Despierta América y Bryan Llenas de Fox News Channel como maestros de ceremonias, también honró a los líderes de la industria y reconoció a la primera beneficiaria de la beca nacional de la HPRA, presentada por Aflac, durante el evento que se llevó a cabo en Austin, Texas, el 29 de septiembre de 2022.

NBCUniversal Telemundo Enterprises fue reconocida con cuatro Premios Nacionales ¡Bravo! 2022, entre estos, la Campaña del Año. La agencia multicultural de marketing y comunicaciones The MRKT se llevó los honores como Agencia del Año 2022. Otros ganadores fueron Boden Agency, CCOM Group Inc., d' Exposito & Partners, Plus Three, Sensis Agency y Thirty6Five.

"El evento de este año fue una celebración de nuestro tema 'La magia de nuestras historias', así como de los líderes de la industria que están generando un impacto positivo a través de narrativas convincentes que dan voz a las comunidades hispanas en los Estados Unidos", señaló Sonia V. Díaz, presidenta nacional de la HPRA.

Lista completa de los ganadores del Premio Nacional ¡Bravo! 2022

Campaña del Año: NBCUniversal Telemundo Enterprises, Ven con nosotros / Juntos Inseparables

Agencia del Año: The MRKT

Evento mediático/virtual: Plus Three, Latino Inaugural 2021

Participación de influenciadores, Sensis Agency - UnidosUS Esperanza Hope for All

Producto nuevo / Lanzamiento de servicio: CCOMGROUP INC. Lanzamiento de la Colección Clean & Clear Aloe Vera

Campaña sin fines de lucro: Thirty6Five para Houston Ballet Foundation.

Campaña de asuntos públicos: Plus Three para la Alianza de Liderazgo de Veteranos Hispanos

RR. PP. multiculturales: NBCUniversal Telemundo Enterprises – Celebrando el mes del orgullo

Comunicaciones de Marketing integradas: Boden Agency, campaña PepsiCo Juntos Crecemos

Comunicaciones internas: Sensis Agency, campaña UnidosUS Esperanza Hope for All

Campaña de comunicaciones de RSC: NBCUniversal Telemundo Enterprises – Celebrando el mes del orgullo

B2B: d' Exposito & Partners, Nielsen Diverse Intelligence

Respuesta ante COVID: NBCUniversal Telemundo Enterprises – Planifica Tu Vacuna

El programa de este año también rindió homenaje a profesionales distinguidos que han promovido las comunicaciones multiculturales y la diversidad, la equidad y la inclusión en la industria.

Maria Elena Salinas , periodista y autora galardonada con el premio Emmy, recibió el Premio Periodista del Año ¡BRAVO! 2022 de la HPRA por sus décadas de trabajo que la llevaron a convertirse en una de las periodistas más reconocidas e influyentes en los Estados Unidos.

periodista y autora galardonada con el premio Emmy, recibió el por sus décadas de trabajo que la llevaron a convertirse en una de las periodistas más reconocidas e influyentes en los Estados Unidos. Marisol Martínez, vicepresidenta de Marketing Multicultural de Charter Communications, fue reconocida con el Premio Pionera del Año de la HPRA por su trayectoria de dos décadas en el desarrollo de soluciones impulsadas por el conocimiento.

vicepresidenta de Marketing Multicultural de Charter Communications, fue reconocida con el por su trayectoria de dos décadas en el desarrollo de soluciones impulsadas por el conocimiento. Patrick Ford , profesor de tiempo completo del College of Journalism and Communications de la Universidad de Florida y exvicepresidente global de Burson-Marsteller, recibió el Premio del Presidente de la HPRA por su prestigiosa carrera en relaciones públicas y su continuo compromiso con la mentoría y la inclusión.

, profesor de tiempo completo del College of Journalism and Communications de la Universidad de y exvicepresidente global de Burson-Marsteller, recibió el por su prestigiosa carrera en relaciones públicas y su continuo compromiso con la mentoría y la inclusión. Trisch Smith , directora global de Diversidad e Inclusión de Edelman, fue reconocida con el Premio Diversidad e Inclusión de la HPRA por su liderazgo y asesoría de marca para garantizar un lugar de trabajo equitativo y una voz diversa de la compañía.

Mirando al futuro, la HPRA anunció además a su primera ganadora de la beca nacional, Jocelyn Valencia-Chávez, inmigrante mexicana de primera generación, de la Universidad de Oregón. Valencia-Chávez recibió una beca de $5,000.

"Ella es nuestra verdadera ganadora de la cena de premiación de este año", señaló Díaz. "Crecer nuestro programa de becas y hacer que los sueños sean posibles para los jóvenes hispanos es nuestra principal prioridad. Estudiantes como Joceyln nos entusiasman acerca de nuestros futuros jóvenes profesionales y estamos comprometidos a ayudarlos a tener éxito".

Los Premios Nacionales ¡Bravo! 2022 de la HPRA fueron posibles gracias al apoyo una vez más del patrocinador Aflac y a las generosas contribuciones de Prime Video, Amazon Music, Moët Hennessy USA, Edelman, Plus Three, Latino Media Network, New Balance y Weber Shandwick, entre otros.

FUENTE Hispanic Public Relations Association (HPRA)

