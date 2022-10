La Asociación Nacional de Concesionarios de Automóviles Minoritarios y S&P Global Mobility rinden homenaje al poder de los compradores vehiculares multiculturales a través del 7.° Premio anual Diversity Volume Leadership

El Toyota RAV-4 es nombrado el "Top Overall Future Majority Vehicle" (Mejor vehículo de la mayoría del futuro)

MIAMI, 12 de octubre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La Asociación Nacional de Concesionarios de Automóviles Minoritarios (NAMAD) y S&P Global Mobility (anteriormente IHS Markit) presentaron esta mañana el séptimo premio anual Diversity Volume Leadership (DVL) durante el programa en la Conferencia anual de la NAMAD 2022 en el Fontainebleau Miami Beach Hotel. El programa de premios celebra las marcas que están impulsando el liderazgo en ventas con los consumidores étnicos.

El RAV4 de Toyota Motor North America con el premio al Mejor vehículo de la mayoría del futuro ("Top Overall Future Majority Vehicle") (PRNewsfoto/National Association of Minority Automobile Dealers (NAMAD))

Las estadísticas del censo de los Estados Unidos predicen que para el año 2045, las minorías étnicas serán la "futura mayoría".

"La realidad de la "futura mayoría" resonó durante la ceremonia de premiación de este año y demostró el enorme impacto que generan los compradores automotrices étnicos en la economía, y dio a conocer la falta de diversidad que aún existe en la industria automotriz", señaló Damon Lester, presidente de la NAMAD.

Durante el programa y conferencia de premiación, la NAMAD y S&P Global Mobility se asociaron para celebrar a las marcas que están impulsando el liderazgo en las ventas a los consumidores étnicos, a la vez que abordaron y educaron a la industria sobre la necesidad de un organismo de concesionarios que refleje la población cada vez más diversa de los Estados Unidos.

Los ganadores de los prestigiosos premios DVL demostraron el mayor número de registros de vehículos nuevos con consumidores étnicos. Los premios de este año se basaron en un análisis de los datos de S&P Global Mobility en representación del modelo 2022.

"El objetivo inicial de los Premios DVL fue crear conciencia en la industria automotriz de los Estados Unidos sobre los mejores vehículos comprados por los consumidores étnicos", señaló Marc Bland, director de diversidad de S&P Global Mobility. "Pero ahora el juego ha cambiado y la designación de la "futura mayoría" es real. Nos sentimos honrados de reconocer a estos mejores modelos y a sus respectivos fabricantes en apoyo a sus esfuerzos por llegar a grupos de consumidores cada vez más diversos".

Este año, NAMAD y Global Mobility homenajearon al RAV4 de Toyota Motor North America con el premio DVL "Top Overall Future Majority Vehicle" (Mejor vehículo de la futura mayoría), uno de los once premios entregados a Toyota/Lexus durante el programa. El Mejor vehículo étnico en general ("Top Overall Ethnic Vehicle") es el Premio DVL más codiciado por las marcas automotrices dedicadas a impulsar el liderazgo en ventas con compradores automotrices asiáticos, nativos americanos, hispanos y afroamericanos.

A continuación se muestra la lista completa de los fabricantes galardonados con el Premio DVL de este año:

GANADORES NO LUJO

Subcompacto: Nissan Versa

Compacto tradicional: Toyota Corolla

Tamaño Mediano: Toyota Camry

Tamaño grande tradicional: Dodge Charger

Subcompacto utilitario y utilitario plus: Honda HR-V

Compacto CUV y SUV: Toyota RAV4

CUV y SUV de tamaño mediano bajo a alto: Toyota Highlander

Deportivos y deportivos de tamaño mediano: Dodge Challenger

Van de tamaño mediano: Toyota Sienna

Van compacta a una tonelada: Mercedes-Benz Sprinter

Camioneta compacta a mediana: Toyota Tacoma

Camioneta pickup de tres cuartos a una tonelada: RAM 2500/3500

Camioneta Pickup de media tonelada: Chevrolet Silverado

SUV de tamaño grande: Chevrolet Tahoe

GANADORES DE LUJO

Subcompacto de lujo: Lexus UX

Compacto de lujo: BMW 330

Tamaño mediano de lujo: Lexus ES

Tamaño grande de lujo: Mercedes-Benz S-Class

Exótico de lujo, de prestigio de tamaño grande y deportivo: Chevrolet Corvette

CUV subcompacto de lujo: Audi Q3

CUV compacto de lujo: BMW X3

CUV mediano de lujo: Lexus RX

SUV mediano de lujo: Mercedes-Benz GLE

SUV de tamaño grande de lujo: BMW X7

Mejor vehículo de lujo de la futura mayoría: Lexus RX

Mejor vehículo de la futura mayoría: Toyota RAV4

La lista completa de fabricantes galardonados es la siguiente:

Toyota/Lexus: once (11) premios DVL

Stellantis (Dodge/RAM): tres (3) premios DVL

Mercedes-Benz: tres (3) premios DVL

General Motors (Chevrolet): tres (3) premios DVL

BMW: tres (3) premios DVL

Nissan: un (1) premio DVL

Honda: un (1) premio DVL

Audi: un (1) premio DVL

Es importante señalar que varios de los candidatos que no recibieron premios fueron, no obstante, contendientes muy competitivos. Las empresas que no recibieron un premio ahora tienen el conocimiento y la motivación para desarrollar una estrategia mejorada que los lleve a alcanzar la futura mayoría en 2023 y más adelante.

Acerca de la Asociación Nacional de Concesionarios de Automóviles Minoritarios

El objetivo de la Asociación Nacional de Concesionarios de Automóviles Minoritarios (NAMAD) es buscar la presencia y participación significativas de las empresas minoritarias y empleados diversos en todos los aspectos del sector económico automotor, entre los que se incluyen:

Aumentar el número de concesionarios de propiedad de minorías en comunidades de los Estados Unidos.

Abogar por la diversidad en los lugares de trabajo y entre los proveedores en el entorno de la producción automotriz.

Apoyar la participación de las minorías en los sectores de ventas minoristas y servicios automotrices.

La NAMAD está comprometida a desarrollar relaciones estratégicas y abogar por el avance de las políticas y prácticas comerciales que garanticen que la diversidad y la paridad económica sigan siendo una prioridad en todos los aspectos de la industria automotriz estadounidense.

La NAMAD es una organización sin fines de lucro 501(c)(3) exenta de impuestos con sede en el área de Washington, D.C. Para obtener información sobre la Asociación Nacional de Concesionarios de Automóviles Minoritarios, visite: www.namad.org

Acerca de S&P Global Mobility

En S&P Global Mobility ofrecemos conocimientos invaluables derivados de datos automotrices inigualables, lo que les permite a nuestros clientes anticipar el cambio y tomar decisiones con convicción. Nuestra experiencia los ayuda a optimizar sus negocios, llegar a los consumidores indicados y dar forma al futuro de la movilidad. Le abrimos la puerta a la innovación automotriz, revelando los patrones de compra de hoy en día y ayudando a los clientes a planificar las tecnologías emergentes del mañana.

S&P Global Mobility es una división de S&P Global (NYSE: SPGI). S&P Global es el principal proveedor mundial de calificaciones crediticias, puntos de referencia, analítica y soluciones de flujo de trabajo en los mercados globales de capital, productos básicos y automoción. Con cada una de nuestras ofertas, ayudamos a muchas de las principales organizaciones del mundo a explorar el panorama económico a fin de que puedan planificar hoy para el mañana. Para obtener más información, visite www.spglobal.com/mobility

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1919070/DAY_3_1_Breakfast_Workshop_DVL_Awards_43.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1919071/NAMAD_logo_4C.jpg

FUENTE National Association of Minority Automobile Dealers (NAMAD)

