La Asociación Nacional Hispana de Relaciones Públicas anuncia la convocatoria de inscripciones para HPRA National ¡BRAVO! Premios

"Como una organización profesional líder en la promoción de la práctica de las relaciones públicas hispanas y sus profesionales, estamos encantados de restablecer nuestro prestigioso programa de premios, que proporciona una plataforma de reconocimiento para el increíble trabajo de relaciones públicas realizado en nuestra industria", sostuvo Sonia V. Diaz, presidenta de HPRA National y vicepresidenta sénior de Balsera Communications, situada en Miami. "Queríamos que el tema de este año no solo impulsara la misión de HPRA de reconocer a los líderes de la industria de las relaciones públicas hispanas y su trabajo, sino que además reflejara los aportes inigualables de nuestra comunidad como consumidora y fuerza social a nivel nacional".

Categorías de los premios BRAVO! 2021 y cómo participar:

Este año hay 24 categorías disponibles para participar en los premios HPRA National ¡BRAVO!. Las postulaciones serán evaluadas por un panel independiente de profesionales sénior del área de las relaciones públicas en representación de organizaciones nacionales de la industria y publicaciones comerciales. Los participantes serán notificados acerca de los resultados el 16 de agosto de 2021 y recibirán su reconocimiento en la cena de los premios HPRA National ¡BRAVO! 2021 en el hotel Lotte New York Palace el 15 de septiembre de 2021.

Las categorías de ¡BRAVO! 2021 incluyen lo siguiente:

Tecnología Cuidado de la salud/Nutrición Moda y Belleza Alimentos y Bebidas Educación pública Entretenimiento: Arte, Deportes y Medios Producto nuevo/Lanzamiento de servicio Medios/Eventos virtuales Comunicaciones integradas de marketing Sin fines de lucro Compromiso de las audiencias con sus influencers Programa digital de relaciones públicas (campaña de redes sociales) Comunicaciones internas Compromiso de la comunidad Comunicaciones CSR Respuesta a COVID Injusticia social Asuntos públicos Latinoamérica B2B Programa multicultural de relaciones públicas (orientado a dos o más grupos) Campaña del año (debe ingresar en dos o más categorías) Equipo interno del año Agencia del año

Todos los materiales deben ser enviados por vía digital a través de la plataforma de los premios HPRA National ¡BRAVO! Las categorías de los premios están disponibles para todas las agencias, corporaciones y organizaciones sin fines de lucro y/o profesionales de relaciones públicas, publicidad y marketing que operen en los Estados Unidos, incluido Puerto Rico. Las labores deben haber sido implementadas entre el 1 de agosto de 2019 y el 31 de mayo de 2021. Todas las postulaciones deben ser recibidas antes de las 5:00 p. m., hora del este, el viernes 9 de julio de 2021, hora del este.

Las tarifas de postulación y los plazos son los siguientes:

Miembros de HPRA $225, no miembros $275

Además de anunciar a los ganadores, HPRA otorgará los siguientes premios a las personas que generen un impacto en sus respectivos campos. Dichos premios incluyen: premio al Pionero del año ("Pioneer of the Year") para relaciones públicas, premio al Periodista del año ("Journalist of the Year"), premio a la Diversidad e Inclusión ("Diversity & Inclusion Award"), y el premio al Presidente ("President's Award"). Los nominados serán presentados por la Junta Directiva de HPRA National, que además seleccionará a los ganadores de los prestigiosos premios. Los ganadores recibirán su reconocimiento durante los premios HPRA National ¡BRAVO! 2021.

Para obtener más información acerca del programa de los premios y presentar una postulación, haga clic aquí.

Para obtener información acerca de HPRA Bravo y oportunidades de patrocinio, por favor, visite nuestro sitio web o contacte a la oficina de HPRA National en [email protected].

