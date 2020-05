La atleta olímpica Allyson Felix se suma al Consejo de Celebridades Activistas de March Of Dimes

ARLINGTON, Virginia, 6 de mayo de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- March of Dimes, la organización no lucrativa líder en la lucha por la salud de todas las madres y sus bebés, anunció hoy que Allyson Felix, poseedora de nueve medallas olímpicas, se ha unido a su Consejo de Celebridades Activistas para concientizar a la población sobre la crisis de salud materna e infantil que afecta al país. Felix iniciará su participación con It Starts With Mom, una charla virtual que se transmitirá en directo el 7 de mayo por Facebook Live, donde hablará de embarazo y maternidad. Recientemente, March of Dimes lanzó la campaña It Starts With Mom (Todo empieza con mamá) para brindar herramientas y materiales sobre embarazo y parto a mamás, futuras mamás y mujeres que intentan concebir.

Felix es la atleta olímpica de pista y campo más condecorada de la historia, pues posee 25 medallas de oro entre Juegos Olímpicos y Campeonatos Mundiales, pero no le fue fácil llegar a ser madre. Su hija Camryn nación prematura a las 32 semanas por cesárea de emergencia debido a la preeclampsia y estuvo en riesgo de muerte. Después del nacimiento de su hija, Felix estaba en negociaciones con Nike para renovar su contrato de patrocinio y la marca le ofreció 70% menos que en el acuerdo anterior. Su potente artículo de opinión en el New York Times al respecto no solo hizo que Nike modificara su política de maternidad; además, contribuyó a destacar las problemáticas que enfrentan las madres trabajadoras en todo el país. Incluso testificó ante el Congreso en 2019 para hablar de sus experiencias en el marco de la crisis de salud materna que afecta a las mujeres negras.

"En los Estados Unidos, todos los días las mujeres enfrentamos desventajas y obstáculos improcedentes, solo por ser madres. Las dificultades suelen empezar incluso antes, durante el embarazo, en un país donde las complicaciones y el embarazo prematuro siguen siendo rampantes. Es un honor promover la labor de March of Dimes y sumarme a la lucha por la salud de todas las madres y sus bebés", dijo Allyson Felix, atleta olímpica y miembro del Consejo de Celebridades Activistas de March of Dimes.

"Estamos felices de que Allyson haya aceptado formar parte del equipo de March of Dimes como activista nacional. Su vida es una fuente de inspiración, pero también debe ser un catalizador. Los problemas de salud que afectan a las madres y a sus bebés merecen nuestra atención, y deben impulsar el interés popular para asegurar la disponibilidad de los programas, la información y los materiales necesarios para brindar las mejores posibilidades de salud a las madres y de fortaleza a los bebés. Esto se vuelve aún más importante en el marco de la pandemia de COVID-19 que golpea al sistema médico y agrava todavía más la crisis de salud materna e infantil", dijo Stacey D. Stewart, presidenta y CEO de March of Dimes.

La campaña It Starts With Mom de March of Dimes aborda la actual crisis materna y los riesgos de salud a ella asociados, y ofrece una selección completa de información y materiales de salud para las madres y las futuras madres. La página ItStartsWithMom.org concentrará la información y los materiales de salud y bienestar que serán de fácil acceso. Felix participará en la transmisión en directo de It Starts With Mom durante la sesión titulada "Inspire" que se celebrará el 7 de mayo de las 8:00 pm a las 9:00 pm, hora del este y de las 5:00 pm a las 6:00 pm hora del Pacífico.

El Consejo de Celebridades Activistas de March of Dimes está conformado por líderes de opinión dentro de la industria del entretenimiento que usan su plataforma como figuras públicas para promover la investigación, los programas y la información a fin de que cada bebé llegue a la vida con las mejores expectativas posibles. Al fomentar la sensibilización popular en cuanto a las problemáticas que afectan a las madres y a sus bebés, estas celebridades contribuyen a llamar la atención a los temas más urgentes. Allyson se suma a Ally Brooke, Nick Lachey, Porsha Williams y Tatyana Ali como miembros del Consejo.

ACERCA DE ALLYSON FELIX

Allyson Felix es la atleta olímpica de pista y campo más condecorada de la historia: posee nueve medallas olímpicas, ha sido campeona olímpica en seis ocasiones y es titular de marcas mundiales; ha ganado la asombrosa cantidad de 25 medallas entre Juegos Olímpicos y Campeonatos Mundiales. Allyson sigue depurando su desempeño y su determinación solo encuentra rival entre las figuras más destacadas de lo mejor del atletismo. Allyson ha descubierto pasiones más allá de la pista que considera auténticas vocaciones. Adora a los niños y forma parte de la directiva de Right To Play, albergando la esperanza de sensibilizar a la población acerca de la realidad de la infancia marginada en las regiones en desarrollo. Su mayor logro y su amor más grande es su hija Camryn, que todos los días le recuerda la importancia de no claudicar en la lucha por hacer el bien en este mundo.

ACERCA DE MARCH OF DIMES

March of Dimes lidera la lucha por la salud de todas las madres y sus bebés. Apoyamos la investigación, dirigimos programas y brindamos formación y apoyo para que cada bebé llegue a la vida con las mejores expectativas posibles. Capitalizamos un exitoso legado de 80 años de trabajo de incidencia e innovación para empoderar a todas las madres y todas las familias. Consulte marchofdimes.org o nacersano.org para obtener más información. Si necesita apoyo y consuelo, visite shareyourstory.org. Estamos en Facebook y también puede seguirnos en Instagram y Twitter.

