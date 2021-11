LA Auto Show keer van 19-28 november terug met nieuwe en vertrouwde tentoonstellingen

Bezoekers kunnen zich vergapen aan indrukwekkende auto's, accessoires, transportmogelijkheden, een levensgrote Barbie-auto, en nog veel meer!

LOS ANGELES, 19 november 2021 /PRNewswire/ -- De Los Angeles Auto Show® (LA Auto Show®), het toonaangevende live automobiel- en lifestyle-evenement, keert na een periode van twee jaar terug, en nodigt liefhebbers van auto shows uit om geliefde tentoonstellingen te bekijken, naast een aantal spannende nieuwkomers in het Los Angeles Convention Center. De eerste exposanten bieden de deelnemers een spannende mogelijkheid om de dynamische nieuwe interpretaties van het ontwerp en de creatie van een voertuig te zien. Van Barbie en BREMACH, tot ElectraMeccanica en MOLNAR, zullen deze exposanten van spannende nieuwe voertuigen laten zien hoe je van een droomauto realiteit maakt.

"De LA Auto-Show zit vol met exposities en tentoonstellingen en viert de unieke transportstijl en -cultuur van Los Angeles", aldus Lisa Kaz, eigenaar en CEO van de LA Auto Show. "Dit is de enige keer dat mensen een driewielig EV-voertuig, een elektrisch vliegend auto-concept, aangepaste exotische auto's, huisdieraanpassingen en zelfs een levensgrote versie van de Barbie® EXTRA auto, allemaal op een locatie kunnen zien."

Op de LA Auto Show van dit jaar zijn aantal parrtijen voor het eerst aanwezig in het Los Angeles Convention Center, waaronder:

Barbie (West Atrium): Barbie zet een stapje extra bij de introductie van haar nieuwe voertuig op de LA Auto Show! Een levensgrote versie van de Barbie EXTRA auto zal worden tentoongesteld, met alle toeters en bellen die het voertuig zo bijzonder maken.

'De Garage' (onder de Zuidhal): waar de autocultuur springlevend is en autoliefhebbers de beroemde tuners, omgebouwde voertuigen, koele verzamelobjecten en geliefde aftermarket goederen en diensten kunnen bewonderen.

waar de autocultuur springlevend is en autoliefhebbers de beroemde tuners, omgebouwde voertuigen, koele verzamelobjecten en geliefde aftermarket goederen en diensten kunnen bewonderen. ArtCenter College of Design (Zuidterras): ArtCenter zal live schetsdemo's en werk van studenten presenteren, waaronder 'Quiet Flight', een volledig concept dat is ontwikkeld in samenwerking met Lincoln , naast bezoeken van bekende auto-ontwerpers die in een informele setting hun loopbaantrajecten en nieuwste projecten zullen bespreken.

ArtCenter zal live schetsdemo's en werk van studenten presenteren, waaronder 'Quiet Flight', een volledig concept dat is ontwikkeld in samenwerking met , naast bezoeken van bekende auto-ontwerpers die in een informele setting hun loopbaantrajecten en nieuwste projecten zullen bespreken. DoVE-Project (Breezeway): Dogs of Violence Exposed is een non-profitorganisatie die zich richt op het beëindigen van de handel in hondenvlees in Zuid-Korea. Alleen in het weekend geopend.

Dogs of Violence Exposed is een non-profitorganisatie die zich richt op het beëindigen van de handel in hondenvlees in Zuid-Korea. Alleen in het weekend geopend. Testritten in de buitenlucht: Audi, Chrysler, Dodge, ElectraMeccanica, Fiat, Ford, Honda, Nissan, Toyota, Subaru en Wagoneer zijn aanwezig met een reeks van voertuigen om op vier buitenlocaties in te stappen voor een testrit.

Audi, Chrysler, Dodge, ElectraMeccanica, Fiat, Ford, Honda, Nissan, Toyota, Subaru en Wagoneer zijn aanwezig met een reeks van voertuigen om op vier buitenlocaties in te stappen voor een testrit. En ook nog … Acura Grand Prix van Long Beach , EspoResto, EVgo, Kia Times Square New Year's Eve Numerals Tour, NextGen Foundation, Road & Track, Wagoneer, food trucks, en nog veel meer!

Tickets zijn nu te koop via laautoshow.com/tickets.

Raadpleeg voor aanvullende informatie over AutoMobility LA en de LA Auto Show, waaronder referenties vanuit de media en autobranche www.AutoMobilityLA.com en www.LAAutoShow.com.

Automobility LA en de LA Auto Show worden georganiseerd bij volledige naleving van alle veiligheidsprotocollen, die verplicht zijn gesteld door het Department of Public Health van Los Angeles County. Vaccinatiebewijzen of een negatieve COVID-test binnen 72 uur na aankomst ter plaatse in het LA Convention Center samen met maskers zijn vereist voor toegang tot de show. Gratis sneltests zijn op locatie beschikbaar voor degenen die daar willen testen. Ga voor meer informatie over de veiligheidsprotocollen van de LA Auto Show naar: https://laautoshow.com/health_and_safety/.

Over de Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®)

De in 1907 opgerichte show is elk jaar de eerste autoshow op de kalender in Noord-Amerika en wordt algemeen gezien als één van de meeste invloedrijke shows ter wereld. De show weerspiegelt zijn locatie en viert de liefdesaffaire die Angelenos hebben met hun auto's en biedt een wereldwijd platform voor industriële technologie en innovatie, die synoniem staan met Californië. De show duurt 10 dagen in de periode rond Thanksgiving en is een niet te missen bestemming voor vele branche-influencers, autoliefhebbers en gezinnen die tijdens de vakantie zin hebben in een dagje uit. De LA Auto Show wordt jaarlijks georganiseerd in het Los Angeles Convention Center en draagt vele honderden miljoenen dollar bij tot de lokale economie, stimuleert de lokale arbeidsmarkt en genereert de grootste omzet voor het LA Convention Center. In 2021 vinden de media- en branchedagen, AutoMobility LA, plaats op 17 en 18 november, met een reeks baanbrekende aankondigingen en onthullingen uit de autobranche. De deuren gaan open voor het publiek van 19 to 28 november. LA Auto Show wordt onderschreven door de Greater LA New Car Dealer Association en is eigendom van en wordt beheerd door ANSA Productions. Om de laatste informatie en nieuws over de show te ontvangen, volg de LA Auto Show op Twitter, Facebook of Instagram en schrijf u in voor meldingen op http://www.laautoshow.com/.

