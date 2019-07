LA Auto Show® start registratie voor AutoMobility LA™ 2019

"De opmars van elektrische en autonome voertuigen is nog nooit zo dominant geweest en het is ons doel dat AutoMobility LA 2019 een platform zal zijn om te praten over elektrische en autonome voertuigen vanuit een groot aantal gezichtspunten," zei Lisa Kaz, CEO van AutoMobility LA en de LA Auto Show. "Wij zijn verheugd om meer te leren van deskundigen in de technologie- en vervoerssectoren en wij kijken ernaar uit om de beursbezoekers te verwelkomen."

AutoMobility LA nodigt professionals van de autobranche en media uit de hele wereld uit om te luisteren naar conversaties over de toekomst van mobiliteit en transport, de voorstelling van nieuwe voertuigen bij te wonen, zich te verdiepen in de allernieuwste technologische innovaties in de automobielsector en te netwerken in de loop van vier dagen. Geïnteresseerden in het bezoeken van AutoMobility LA kunnen zich registreren voor één van de volgende drie passen:

Pass voor conferentie en voorstelling van nieuwe voertuigen

Pass voor conferentie

Pass voor voorstelling van nieuwe voertuigen

Alle passen zijn beschikbaar op automobilityla.com/register.

De ondertussen bevestigde deelnames aan AutoMobility LA 2019 zijn de nieuwe elektrische voertuigen van Karma Automotive en voordrachten van denkleiders in de sector zoals Stefan Krause, CEO van Canoo. In de voorbije jaren hoste de beurs een ruime waaier van visionairen van bedrijven waaronder Amazon Alexa Automotive, BMW Group, Electrify America, Intel, Lyft, Rivian en Waymo. Bijkomende mededelingen over AutoMobility LA, de sprekers en de voorstelling van nieuwe voertuigen zullen in de komende weken en maanden worden bekendgemaakt.

Naast panels, persconferenties en solo lezingen zullen de winnaars van de kenmerkende programma's van AutoMobility LA – de Top Ten Automotive Startups Competition en Hackathon – worden bekendgemaakt op dinsdag tijdens de beurs. Ook zullen de nevenevenementen zoals Securing Mobility Summit, MediaPost's Marketing: Automotive Conference en Car Design Forum LA wederom deel uitmaken van AutoMobility LA.

Na AutoMobility LA zal de LA Auto Show zijn deuren openen voor het publiek van 22 november tot en met 1 december. Bijkomende informatie over AutoMobility LA en de LA Auto Show of informatie om een hotel te boeken bij Connections Housing, de officiële hotelaanbieder voor de beurs, is te vinden op AutoMobilityLA.com en LAAutoShow.com.

Over de Los Angeles Auto Show en AutoMobility LA

De in 1907 opgerichte Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) is elk jaar de eerste grote Noord-Amerikaanse autoshow van het seizoen. In 2016 werden de pers- en handelsdagen van de show samengesmolten met de Connected Car Expo (CCE) om samen AutoMobility LA™ te worden, de eerste vakbeurs in de branche die technologie en de auto-industrie samenbrengt om nieuwe producten en technologieën te lanceren en de dringendste problemen rond de toekomst van transport en mobiliteit te bespreken. AutoMobility LA 2019 zal gehouden worden in het Los Angeles Convention Center van 18 tot en met 21 november. Verschillende fabrikanten zullen tegelijkertijd hun nieuwe auto's voorstellen. De LA Auto Show 2019 is open voor het publiek van 22 november tot en met 1 december. AutoMobility LA is de plek waar de nieuwe auto-industrie zaken doet, baanbrekende producten onthult en strategische aankondigingen doet in aanwezigheid van de internationale media en professionals van de autobranche. De LA Auto Show wordt onderschreven door de Greater L.A. New Car Dealer Association en is eigendom van en wordt geëxploiteerd door ANSA Productions. Voor bijkomende informatie en het laatste shownieuws, volg LA Auto Show op Twitter, Facebook of Instagram en meld u aan voor alerts op http://www.laautoshow.com/. Meer informatie over AutoMobility LA is te vinden op https://www.automobilityla.com/. Volg AutoMobility LA op Twitter, Facebook of Instagram.

