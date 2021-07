La banque en ligne européenne PayDo annonce un partenariat avec Fidor Bank

LONDRES, 19 juillet 2021 /PRNewswire/ -- La banque en ligne internationale PayDo a annoncé une collaboration avec Fidor, première banque en Allemagne.

Les deux sociétés amélioreront l'infrastructure de paiement et contribueront à populariser les paiements en ligne en Europe et dans le monde.

L'expansion du réseau de correspondants permet aux entreprises clientes de PayDo d'utiliser tous les avantages des services bancaires européens, d'optimiser le flux des paiements, de faciliter l'entrée sur de nouveaux marchés de vente, de minimiser la fraude et de permettre aux clients d'utiliser l'un des instruments de paiement les plus prometteurs.

En outre, la collaboration entre ces organisations permettra d'améliorer la qualité et la rapidité des paiements SEPA, SWIFT et Target2, d'élargir la gamme de services offerts aux particuliers et aux entreprises, et de traiter à la fois les paiements traditionnels par carte et les méthodes alternatives.

À propos de PayDo

PayDo est la banque en ligne leader pour les particuliers et diverses entreprises en ligne, offrant un porte-monnaie électronique, un IBAN européen , et un compte marchand pour les besoins des particuliers et des entreprises.

L'entreprise accepte, traite et envoie des paiements de plus de 170 pays avec plus de 350 méthodes de paiement différentes, y compris l'acquisition par Internet.

Services fournis par PayDo :

Un compte bancaire européen (IBAN) pour les clients britanniques et internationaux ;

Un portefeuille en ligne multidevise ;

De nombreux instruments et types de paiements (acquisition de cartes, portefeuilles électroniques internationaux et locaux, services bancaires par Internet, espèces, terminaux, virements bancaires) ;

PayDo Quick Checkout : une page de paiement conviviale et sécurisée qui permet aux commerçants d'encaisser rapidement les paiements. Ce service fonctionne sur tous les appareils et est conçu pour augmenter le taux de conversion ;

Le retrait par virement bancaire vers Visa/MasterCard et un porte-monnaie électronique via SEPA, SWIFT, Target2, virements bancaires locaux.

Les retraits en masse à la fois via l'interface web et via l'API ;

Aucune référence au pays de résidence du client. L'inscription ouverte aux clients britanniques et internationaux ;

Une disponibilité quasi mondiale pour les personnes physiques et morales, ainsi qu'une vérification rapide des projets.

À propos de Fidor

Fidor Bank, dont le siège se situe à Munich, a été fondée en 2009. Il s'agit d'une banque numérique qui vise à améliorer l'infrastructure bancaire et à introduire des services avancés. La banque travaille également en étroite collaboration avec ses clients, ce qui permet à ces derniers de participer activement aux processus décisionnels de la banque.

Fidor est l'une des banques les plus innovantes au monde. Elle a reçu plusieurs prix internationaux pour son approche non conventionnelle et transparente de la banque, ses activités dans le domaine de la technologie financière et de l'innovation. En 2020, le magazine Forbes a classé Fidor Bank dans la liste des meilleures banques du monde.

Contact : Serhii Zakharov, Tél. : +442038085133 Ext. #133, Mél. : [email protected]

SOURCE PayDo