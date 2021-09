La Banque eurasienne de développement remporte le prix IMPACT 2021 d'Environmental Finance pour le projet d'éclairage public d'Atyrau

NUR-SULTAN, Kazakhstan, 17 septembre 2021 /PRNewswire/ -- La Banque eurasienne de développement (EDB) a remporté le prestigieux prix IMPACT 2021 décerné par Environmental Finance dans la catégorie énergie. Le projet gagnant est l'éclairage public d'Atyrau (Kazakhstan).

Le projet d'éclairage public d'Atyrau a été achevé en avril. Le nouveau réseau d'éclairage couvre 238 rues et l'autoroute Atyrau-Aktobe et a une longueur totale de 242 620 mètres.

La Banque eurasienne de développement a accordé 8 milliards de KZT pour le développement et la mise en œuvre de cette initiative de partenariat public-privé. La société chargée de la mise en œuvre était Batys Transit.

Le projet a mis en œuvre des mesures d'efficacité énergétique et d'économie d'énergie, notamment un système de contrôle automatisé de l'éclairage extérieur et des lampes LED, ce qui a permis de réduire les coûts de maintenance de 36 % et les émissions annuelles de dioxyde de carbone de 0,6828 tonne.

La construction du nouveau réseau d'éclairage public a également permis de diminuer de 44 % le nombre d'accidents de la route dans la ville le soir et la nuit. Le nombre de crimes a diminué de 0,5 %. Les coûts énergétiques du réseau d'éclairage public ont été réduits de 80 % et les coûts de maintenance de 36 %. De nouveaux lampadaires ont également été construits dans les rues qui n'avaient pas d'éclairage public auparavant.

« La construction du réseau d'éclairage public d'Atyrau a eu un impact environnemental et social majeur sur la vie dans la ville. Je suis heureux que le projet soit désormais reconnu au niveau international. Le financement de projets d'énergie verte fait partie des priorités de la Banque et s'inscrit dans le cadre des approches environnementales, sociales et de gouvernance inscrites dans sa nouvelle stratégie. Au cours des cinq dernières années, nous avons accordé un soutien financier important à des projets d'énergie renouvelable, d'efficacité énergétique et de gestion des déchets. L'investissement total a dépassé 650 millions de dollars US », a déclaré Amangeldy Issenov, vice-président du conseil d'administration de la Banque eurasienne de développement.

La Banque eurasiatique de développement (EDB) est une institution financière internationale qui promeut l'intégration et le développement dans ses pays membres. Depuis 15 ans, la Banque s'efforce de renforcer et d'élargir les liens économiques et de favoriser le développement global de ses pays membres - l'Arménie, la Biélorussie, le Kazakhstan, la République kirghize, la Russie et le Tadjikistan. Le capital statutaire de la Banque s'élève à 7 milliards de dollars américains. Le portefeuille de la Banque se compose principalement de projets ayant un effet d'intégration dans les domaines des infrastructures de transport, de la numérisation, des énergies vertes, de l'agriculture, de l'industrie et de la construction mécanique. La Banque adhère aux objectifs de développement durable de l'ONU et aux principes environnementaux, sociaux et de gouvernance dans ses opérations.

