La banque privée numérique devient réalité avec Alpian : la première banque privée suisse agréée par la FINMA

GENÈVE, 11 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Alpian S.A. (Alpian) est fière d'annoncer le lancement de la première banque privée numérique suisse conçue pour répondre spécifiquement aux besoins du segment des clients fortunés. Son service numérique axé sur le mobile, qui combine banque du quotidien et banque privée, est désormais disponible en téléchargement sur les boutiques d'applications Apple Store et Google Play Store. La combinaison innovante de l'expertise humaine et de la technologie de pointe offerte par Alpian permet à ses clients de bénéficier d'une offre de banque privée sur mesure et inédite.

Le modèle hybride unique d'Alpian associe une plate-forme bancaire sécurisée et performante au soutien et aux recommandations des conseillers en patrimoine qualifiés d'Alpian, permettant ainsi aux clients aisés d'accéder à des services réservés habituellement aux clients des banques privées traditionnelles.

Grâce à son mandat de gestion discrétionnaire, Alpian propose des services professionnels et hautement personnalisés aux clients qui méritent une gestion de patrimoine fiable et transparente. Les frais de gestion compétitifs de 0,75 % établissent également une nouvelle norme dans l'industrie de la banque privée.

En outre, les services bancaires courants sont aussi intégrés de manière transparente dans l'expérience numérique d'Alpian, avec la possibilité d'effectuer des paiements ou des opérations de change, de retirer de l'argent et de faire des achats avec une carte de débit en métal exclusive.

Un élément de différenciation clé par rapport aux autres néo-banques sera la possibilité pour les clients d'Alpian de programmer un rendez-vous

en visioconférence avec des conseillers en patrimoine basés en Suisse depuis l'application, pour répondre à toutes leurs questions et préoccupations. Le contact humain

fait partie intégrante de la proposition de valeur.

D'autres services seront mis en place dans les mois à venir, l'équipe continuant à se développer dans l'optique de proposer une offre de services bancaires privés numériques exceptionnelle et complète.

Schuyler Weiss, PDG d'Alpian, a commenté : « Le lancement d'Alpian, la première banque privée numérique de Suisse, représente une véritable avancée pour le secteur. Il s'agit d'une première étape majeure, et nous sommes extrêmement fiers de proposer ce produit sur le marché suisse. Nous avons hâte de proposer d'autres offres à nos clients. »

Pasha Bakhtiar, président d'Alpian, a ajouté : « Le lancement d'Alpian témoigne de la qualification et du dynamisme des personnes que nous avons pu engager depuis les premiers jours d'incubation chez Reyl. L'équipe a travaillé sans relâche pour construire une banque suisse robuste et développer une expérience de banque privée numérique inégalée. Nous sommes extrêmement reconnaissants du soutien de tous nos actionnaires qui ont placé leur confiance dans cette initiative. »

À propos d'Alpian S.A.

www.alpian.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1859449/Alpian_Logo.jpg

SOURCE Alpian SA