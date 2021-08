La batalla de los destiladores canadienses con la Scotch Whisky Association se recrudece

En respuesta a las numerosas cartas de apoyo a Macaloney que recibió la SWA, ésta respondió por escrito y afirmó estar abierta a la negociación. Sin embargo, los abogados de la SWA no han ofrecido ninguna propuesta de compromiso. Esto niega directamente lo que la SWA afirmaba.

Los abogados de la SWA exigen una mediación confidencial y no vinculante de terceros. Debido a su naturaleza confidencial, si no se llega a un acuerdo en esta mediación forzada, el público no tiene forma de saber si la SWA entró en este proceso de buena fe, o si es una táctica para aumentar los costes legales de Macaloney. Dadas las declaraciones y acciones contradictorias de la SWA hasta este momento, Macaloney's desconfía de las intenciones de la SWA.

Antecedentes - El historial de demandas punitivas de la SWA

La Scotch Whisky Association tiene un historial de persecución de los pequeños destiladores artesanales que desean celebrar su herencia familiar o de la diáspora escocesa local, incluida la destilería Glenora de Nueva Escocia (véase más abajo), y de otros en todo el mundo con la amenaza de involucrarlos en largos y costosos juicios.

Anteriormente se produjeron los siguientes desafíos legales internacionales:

En EE.UU. se encuentran el whisky Glen Fargo ND, la destilería Virginia VA y la destilería Glen MacDonald WA.

y la destilería Glen MacDonald WA. En Alemania, esto incluía a Glen Buchenbach, donde el juez parece haber pasado por alto el hecho de que Glen es originalmente una palabra irlandesa adoptada por los escoceses y canadienses y no es exclusiva de Escocia. Por ejemplo, existe el whisky Glendalough en Irlanda y Glen Breton en Canadá.

en Canadá. La demanda de la SWA contra el whisky Glen Breton fue comentada de forma conmovedora y punzante por el escritor de whisky holandés Johannes van den Heuvel .

fue comentada de forma conmovedora y punzante por el . La Brasserie de Bercloux también fue amenazada por los abogados de la SWA por su entente cordiale franco-escocés.

La SWA ha demandado a Macaloney's por lo que alega que son "nombres y/o imágenes, reales o ficticios, que evocan a Escocia", incluyendo el apellido del propietario "Macaloney", el término "Island", las palabras gaélicas "Inver" y "Glen" (ampliamente utilizadas en Irlanda, Escocia y Canadá) y "Caledonian" (el nombre original dado a la provincia de British Columbia). La palabra gaélica "Glen" se dirimió anteriormente en los tribunales canadienses tras una batalla legal de nueve años que la SWA perdió contra la destilería Glenora de Nueva Escocia. El crítico de whisky ecocés Ralfy opinó recientemente que los canadienses tienen el mismo derecho a celebrar su herencia escocesa y que la SWA y los miembros de su consejo de administración no tienen el derecho exclusivo de "apropiarse" de la cultura escocesa para los fines de la industria del whisky. También dijo que las acciones de la SWA, financiadas por los beneficios del whisky escocés, podrían ser contraproducentes y provocar un boicot al whisky escocés.

En los World Whiskies Awards (WWA's) los whiskies de Macaloney se han llevado la medalla de oro al "Mejor Single Malt canadiense" (Glenloy), al "Mejor Single Malt Single Cask canadiense" (Invermallie) y a la "Mejor Marca Nueva del Mundo" (expresión peated). Solo después de que los whiskies de Macaloney empezaran a ganar premios y aclamación internacional, la SWA presentó sus reclamaciones contra Macaloney.

Las grandes empresas multinacionales de bebidas espirituosas rigen las acciones de la SWA, pero siguen utilizando nombres que evocan a Escocia

El consejo de administración de la SWA está formado por representantes de 16 empresas escocesas, 15 de las cuales son grandes empresas multinacionales de bebidas espirituosas y una es copropiedad de un conglomerado alimentario multinacional. Entre ellas se encuentran DIAGEO (tres puestos en el Consejo de la SWA), Pernod-Ricard (dos puestos), Edrington (dos puestos) y William Grants (dos puestos). Ningún destilador artesanal está representado en el Consejo de la SWA. Irónicamente, DIAGEO posee los whiskies McDowell's (fundado por el escocés Angus McDowell) y Bagpiper, fabricados en la India, y Pernod-Ricard posee el whisky Jameson, fabricado en Irlanda (fundado por la familia escocesa de Jameson). Todos los whiskies de Macaloney están etiquetados como "Producto de Canadá" y en cada botella figura la dirección canadiense de Macaloney.

La opinión pública importa: cómo puede ayudar el público

El equipo de Macaloney's Caledonian cree que la presión pública continua sobre la SWA puede ser una forma eficaz de disuadir a la SWA de seguir con sus demandas punitivas contra destiladores artesanales como Macaloney's. Para escribir una carta de apoyo, se invita al público a enviar un correo electrónico a Graeme Macaloney a la dirección [email protected] con el asunto "Ayuda a la SWA" y él proporcionará los contactos a la SWA y a su Consejo.

Descargue las imágenes de Macaloney's Caledonian Distillery aquí .

contacto Graeme Macaloney, Macaloney's Caledonian Brewery & Distillery, [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1605123/Macaloney_s_Caledonian_Brewery___Distillery_Canadian_Distiller_s.jpg

SOURCE Macaloney's Caledonian Brewery & Distillery