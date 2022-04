La beauté de l'énergie : BLUETTI a remporté deux iF Design Awards 2022

L'iF Design Award est l'un des prix de design les plus prestigieux au monde, organisé par l'International Forum Design en Allemagne. Depuis 1953, cet organisme évalue rigoureusement les produits les plus innovants à travers le monde et s'assure qu'ils sont à la fois esthétiques et fonctionnels. Cette année, le jury de l'iF Design Award est composé de 132 experts en design de renom originaires de plus de 20 pays. Ils sont chargés d'évaluer chaque produit en fonction de son idée, de sa forme, de son utilité, de sa singularité et de son impact.

L'AC200MAX, l'une des stations d'énergie portables les plus puissantes du marché, a connu un véritable succès dès son lancement. Dotée d'une batterie LiFePO4 de 2 048 Wh, elle peut tenir jusqu'à 3 500 cycles avant de faiblir à 80 % de sa capacité initiale. De plus, elle est équipée d'un onduleur à onde sinusoïdale pure de 2 200 W et d'options de charge solaire et de courant alternatif plus rapides.

L'AC200MAX peut également être rechargée en deux heures en combinant une puissance maximale de 900 W en énergie solaire et 500 W en courant alternatif. En outre, elle est très facilement accessible et contrôlable grâce à l'application intuitive BLUETTI.

Qu'est-ce qui distingue l'EB55 de ses homologues de taille similaire ? Elle contient un onduleur de 700 W avec une capacité de 537 Wh, et dispose de 200 W de courant alternatif et de 200 W d'énergie solaire, ainsi que d'un chargeur sans fil de 15 W et de sorties suffisantes pour alimenter plus de 10 appareils en même temps.

« Nous sommes extrêmement heureux d'avoir remporté le prix iF Design Award 2022, non seulement notre équipe a fait preuve d'ingéniosité, mais nous sommes également très inspirés par notre communauté d'utilisateurs, leurs commentaires et leurs idées rendent BLUETTI de plus en plus performant chaque jour, ils sont les vrais génies » a déclaré James Ray, directeur des produits chez BLUETTI. « Maintenant que AC200MAX et EB55 sont des produits primés, il semblerait que nos efforts et notre enthousiasme aient été récompensés, mais nous ne cesserons pas de développer de meilleurs produits pour les populations et la planète ».

À propos de BLUETTI

Dès le début, BLUETTI s'est efforcé de rester fidèle à un avenir durable en proposant des solutions de stockage d'énergie verte pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur, tout en offrant une expérience écologique exceptionnelle pour tous et pour le monde entier.

