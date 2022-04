La belleza de la energía : BLUETTI consigue dos iF Design Awards 2022

El iF Design Award es uno de los premios de diseño más prestigiosos del mundo, estando organizado por medio del International Forum Design en Alemania, que ha estado evaluando estrictamente los productos más innovadores del mundo y asegurándose de que estén entrelazados con la estética y la funcionalidad desde el año 1953. El jurado del premio iF Design Award del año está compuesto por 132 distinguidos expertos en diseño de más de 20 países, designados para evaluar cada entrada individual en términos de idea, forma, función, diferenciación e impacto.

Como una de las estaciones de energía portátiles más poderosas del mercado, AC200MAX ha sido un verdadero éxito desde su debut. Con un paquete de baterías LiFePO4 de 2048Wh, puede soportar hasta 3.500 ciclos antes de caer al 80% de su capacidad original, sin mencionar un inversor de onda sinusoidal pura de 2.200W y opciones de carga solar y de CA más rápidas.

AC200MAX también se puede cargar en dos horas cuando se carga con un máximo de 900W de energía solar y 500W de entrada de CA combinados. Además, es muy fácil acceder y controlar a través de la intuitiva aplicación BLUETTI.

¿Qué es lo que hace que EB55 se destaque entre sus rivales de tamaño similar? Contiene un inversor de 700W con una capacidad de 537Wh y cuenta con entrada de CA de 200W y solar de 200W, junto con un cargador inalámbrico de 15W, así como salidas suficientes para alimentar más de 10 dispositivos al mismo tiempo.

"Nos emociona el hecho de haber ganado el premio iF Design Award 2022, no solo nuestro equipo aportó ideas ingeniosas, sino que también nos inspira mucho nuestra comunidad de usuarios, sus comentarios e ideas hacen que BLUETTI sea cada vez mejor cada día, son los verdaderos héroes", comentó James Ray, director de Producto de BLUETTI. "AC200MAX y EB55 ya se han convertido en productos galardonados, aparentemente nuestros esfuerzos y entusiasmo han sido recompensados, pero no dejaremos de desarrollar mejores productos para las personas y el planeta".

Acerca de BLUETTI

Desde el inicio, BLUETTI ha tratado de mantenerse fiel a un futuro sostenible a través de soluciones de almacenamiento de energía verde para uso en interiores y exteriores, al tiempo que ofrece una experiencia ecológica excepcional para todos y para el mundo.

